Errol Musk -de 79 años de edad- provocó controversia con declaración sobre el futuro de Estados Unidos.

De nuevo, el papá del magnate Elon Musk -de 54 años de edad-se encuentra en el centro de la polémica.

La controversial declaración de Errol Musk sobre el futuro de Estados Unidos

Durante una entrevista con el corresponsal Donie O´Sullivan para el especial “MisinfoNation: Genocidio Blanco”, Errol Musk dio una controversial declaración.

Y es que afirmó que Estados Unidos se hundiría si los blancos fueran minoría:

“Eso sería algo muy, muy malo. ¿Quieres ver a Estados Unidos hundirse? ¿Por qué? ¿No te gustan los coches eléctricos ni la tecnología? ¿Qué es lo que pasa, quieres volver a la jungla?" Errol Musk

Errol Musk, padre de Elon Musk (The List)

La respuesta del papá de Elon Musk surgió luego de que O´Sullivan le presentó algunas cifras.

En ellas, se indica que la población blanca en Estados Unidos sería minoría en 20 años, lo que generó los dichos de Errol Musk.

“MisinfoNation: Genocidio Blanco” es un capítulo que forma parte de la serie de investigación “The Whole Story with Anderson Cooper” de CNN.

En el nuevo episodio, Donie O’Sullivan investiga por qué la narrativa del “genocidio blanco” en Sudáfrica ha cobrado fuerza entre algunos estadounidenses.

La emisión del documental será el próximo domingo 16 de noviembre a las 8 de la noche.

We spoke to Errol Musk, Elon's Musk's dad, for MisinfoNation: White Genocide



Sunday 8p ET on CNNhttps://t.co/eB4k7f1crR pic.twitter.com/TSzKbf4xef — Donie O'Sullivan (@donie) November 13, 2025

Errol Musk asegura que nunca vio ninguna opresión en Sudáfrica

Durante su charla con Donie O’Sullivan, Errol Musk habló de Sudáfrica, país en el que vive, negando que haya existido opresión.

Errol puso a Sudáfrica de ejemplo ante los cuestionamientos de O´Sullivan, asegurando que la “pequeña población blanca proyecta la cultura europea”.

Además, calificó de “tontería” la idea de que hubo opresión en Sudáfrica, ya que el nunca la vio.

“Porque eres blanco”, fue la contundente respuesta de Donie O´Sullivan ante el negacionismo de Errol Musk.

Las declaraciones del papá de Elon Musk salen en un contexto político complicado.

Donald Trump -de 79 años de edad- acusó que los agricultores blancos sudafricanos están siendo asesinados, argumentando un “genocidio blanco”.

Por esa razón, Estados Unidos estaría boicoteando la cumbre del G20 en Sudáfrica, pese a que autoridades sudafricanas señalan que las acusaciones son falsas.