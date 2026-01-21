Elektra, empresa propiedad de Ricardo Salinas Pliego, podría dejar de cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Esto a solicitud de la BMV ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para que las acciones de Grupo Elektra se deslisten.

Cabe recordar que desde 2024 los accionistas de dicha empresa aprobaron su desliste del mercado.

BMV busca sacar a Elektra tras meses de suspensión de acciones

La solicitud de la BMV ante la CNBV para deslistar las acciones de Elektra, presentada al vicepresidente de supervisión bursátil de la comisión, Edson Octavio Munguía González, se debe a la suspensión de estas desde mediados de 2025.

Ante la suspensión de acciones determinada por la BMV por no cumplir con los requisitos mínimos de capital flotante para mantenerse activo, decidió que Elektra debía dejar de cotizar.

Y es que para poder permanecer en el centro bursátil las empresas deben tener al menos el 12% del capital social en manos del público inversionista.

Por otra parte, el pasado 7 de enero Elektra informó que, debido a la suspensión de la cotización de sus acciones, así como las causas que lo originaron, no podrán realizar el pago de cuotas de mantenimiento de 2026 al la BMV.

Por su parte, la institución bursátil señaló que Elektra no está en posición de subsanar el requisito de mantenimiento en la BMV.

Elektra perdió su valor en mercado al cotizar en la BMV; busca su salida desde 2024

Elektra buscó desde diciembre de 2024 su salida de la BMV, con la aprobación de todos sus accionistas.

Esta decisión se reiteró luego de que la CNBV ordenó que se levantara la suspensión de sus acciones en las que se encontraban desde el mes de julio.

Sin embargo, su regreso a la cotización en bolsa provocó que Elektra perdiera su valor de mercado por más del 70% en su primer día de retorno.

Cabe señalar que la suspensión de Grupo Elektra en la BMV se debió a la disputa en el fondo Astor Asset Magagment por el control de 7.2 millones de de accione de dicha empresa.

Según Elektra había un posible fraude relacionado con los depositarios de las acciones representativas de su capital.