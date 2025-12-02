Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, bajó de calificación en Moody’s luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó mantener sus créditos fiscales y declinar sus amparos de ISR de 5 años.

Pero ¿a qué se debe? Moody’s reveló que el principal motivo fue por impuestos y la certidumbre que ahora tiene Elektra ante la decisión de la SCJN.

Elektra baja de calificación en Moody’s por este motivo

Con una anterior calificación en Moody’s de AA+, Elektra pasó a tener A- tras la decisión de la SCJN sobre la empresa de Ricardo Salinas Pliego.

Si bien, la agencia internacional consideró bajar a Elektra de calificación, cree que tiene un punto a favor sobre la competencia debido a que atiende a varios segmentos de la población.

Asimismo, señala que la empresa de Ricardo Salinas Pliego tiene una calidad crediticia alta en comparación de empresas del mismo giro que están en el mercado.

Gran Venta Nocturna Elektra: estas son las promociones y ofertas para esta fecha (Michelle Rojkas / SDPnoticias)

Pese a ello, Moody’s argumentó la baja en su calificación debido a la poca certidumbre que existe en Elektra, apuntando que no hay un panorama positivo para la empresa incluyendo hasta su aspecto financiero.

A ello se le suma que la empresa deberá pagar cerca de 48 mil 326 millones, de modo que este aspecto no le favorecería debido a que su reporte al cierre de septiembre no cuenta más que con 21 mil 299 millones de pesos en efectivo.

Ricardo Salinas Pliego vuelve a la lista de los 500 millonarios más ricos del mundo

Elektra, la empresa de Ricardo Salinas Pliego, bajó de calificación en Moody’s, pero él volvió a ser mencionado como uno de los 500 millonarios más ricos del mundo.

Pese a que Elektra no tiene un panorama alentador, la fortuna del empresario sigue creciendo y al 1 de diciembre, Ricardo Salinas Pliego volvió al ranking de Bloomberg Billionaire Index.

Según la actualización, Ricardo Salinas Pliego logró ingresar en el puesto 499 de los millonarios más ricos del mundo con 136 mil millones de pesos, aproximadamente.