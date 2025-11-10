Grupo Elektra comparte su postura y advierte golpe de la SCJN en su contra; insiste en que pagará “lo justo y correcto”.

El domingo 9 de noviembre, Grupo Salinas compartió un comunicado y lanzó una fuerte crítica a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso amenazaron con demandar.

Grupo Elektra prevé golpe de la SCJN

Grupo Salinas expresó en su comunicado que ya esperan que la SCJN falle en su contra por los múltiples adeudos fiscales y acusó a la instancia de trabajar a favor de una “esfera del poder”.

Acusó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de cumplir órdenes de la presidencia de la república para “convalidar las extorsiones fiscales”.

En los próximos días se consumará el fin de la independencia judicial y del Estado de Derecho en México.



Como habíamos advertido, la justicia en el país ya solo responde a presiones políticas, con ministros de la @SCJN totalmente doblegados al poder político.



Reiteramos… pic.twitter.com/CahCjxMVTl — Grupo Salinas (@gruposalinas) November 9, 2025

Según Grupo Salinas, el SAT está haciendo cobros dobles de impuestos a sus empresas y aseguran que se han “atropellado” sus derechos.

“Siempre hemos estado dispuestos a pagar lo que es correcto, de acuerdo con las resoluciones del propio SAT”, comparte en su comunicado Grupo Salinas.

El consorcio menciona que el fallo de la SCJN no es definitiva y violan sus derechos humanos: “Continuaremos la legítima defensa de nuestras causas”.

Grupo Elektra exhortó al SAT a realizar una nueva cuantificación de su deuda: “Urgimos nuevamente al SAT a que cuantifique el monto de nuestros créditos fiscales, conforme a derecho”.

Ricardo Salinas Pliego (Cuartoscuro )

Grupo Salinas amenaza con demandar al SAT

Algunas de las deudas de Grupo Salinas tienen más de 17 años, pero la empresa insiste en que el trato del SAT ha sido injusto.

Es por eso que Grupo Elektra amenazó con iniciar un proceso legal contra el SAT.

“Informamos que estamos evaluando interponer una demanda en contra del SAT y quienes resulten responsables por su doloroso silencio administrativo”, se lee en el comunicado.

En pocas palabras, Grupo Salinas describe el próximo fallo de la SCJN, como una presión política y aseguran ser víctimas de “justicia selectiva”.