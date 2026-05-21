Walmart de México y Centroamérica inauguró en Tepotzotlán su centro de distribución de e‑commerce más robotizado del país, con una inversión superior a 400 millones de pesos.

El comercio electrónico en México sigue creciendo rápidamente. Esta infraestructura nos permite acompañar ese crecimiento con calidad, seguridad y empleo formal. Gastón Wainstein, Senior Vicepresident Supply Chain & Real Estate Development de Walmart

“Estamos construyendo una de las plataformas logísticas más modernas del país para apoyar a proveedores y vendedores grandes, medianos y pequeños, y llevar sus productos a clientes de todo México”, indicó Gastón Wainstein.

Con más de 2,000 colaboradores, este megacentro refuerza la apuesta de Walmart por el Estado de México, donde planea invertir más de 4,000 millones de pesos entre 2026 y 2027.

Walmart expande operaciones con nuevo centro en Tepotzotlán (Especial)

Walmart ofrece tecnología de punta y eficiencia logística en Edomex

La nueva infraestructura de Walmart en Megapark representa una transición de la logística tradicional a una operación automatizada y preparada para el futuro, diseñada para atender de manera eficiente el crecimiento acelerado del comercio electrónico en México.

Walmart expande operaciones con nuevo centro en Tepotzotlán (Especial)

Con una inversión superior a los 400 millones de pesos, esta solución tecnológica permite a Walmart cuadruplicar la productividad en la preparación de pedidos.

Gracias a este nivel de robotización -el más avanzado de Walmart en la República-, la empresa podrá entregar productos con mayor rapidez y seguridad, conectando a proveedores y vendedores de todos los tamaños con clientes en todo el territorio nacional.

Creo que no me equivoco al decir que no hay otro centro de distribución con este nivel de robotización en el país. Hoy, este es el centro de distribución de comercio electrónico más robotizado de Walmart en México y está orgullosamente en Tepotzotlán, Estado de México. Gastón Wainstein, Senior Vicepresident Supply Chain & Real Estate Development de Walmart

Compromiso de Walmart con el Estado de México

Para Cristian Barrientos Pozo la apertura de este megacentro en el complejo Megapark, donde ya colaboran más de 2,000 personas, refuerza la apuesta de la compañía por la entidad.

Con esta inversión seguiremos generando empleos, que se suman a los cerca de 33 mil asociados que ya trabajan con nosotros para apoyar a las familias mexiquenses. Solo en el centro de distribución e-commerce Megapark trabajan más de 2 mil personas. Cristian Barrientos Pozo, Presidente y Director General de Walmart México y Centroamérica

Walmart expande operaciones con nuevo centro en Tepotzotlán (Especial)

Para el periodo 2026-2027, Walmart ha anunciado una inversión que superará los 4,000 millones de pesos en el Estado de México, sumándose a los cerca de 33,000 asociados que ya forman parte de su fuerza laboral en el estado.

Javier Treviño, Senior Vice President de Walmart, destacó que la relación de la empresa con la entidad comenzó hace 60 años con la apertura de Walmart Super Center Satélite en 1966.

Actualmente, el Estado de México es la entidad con más operaciones de Walmart de México y Centroamérica, con más de 460 tiendas y clubes de Bodega Aurrera, Walmart y Sam’s Club. Esto representa oportunidades de desarrollo, crecimiento económico y bienestar para miles de familias mexiquenses. Javier Treviño, Senior Vice President de Walmart

Impacto económico y social

Más allá de las cifras operativas, Cristian Barrientos Pozo, Javier Treviño y Gastón Wainstein subrayaron que estas inversiones buscan generar bienestar y oportunidades de desarrollo para miles de familias mexiquenses.

La construcción de esta plataforma logística moderna no solo asegura un crecimiento escalable para el comercio digital, sino que también consolida al Estado de México como el pilar estratégico de las operaciones de Walmart en la región.

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