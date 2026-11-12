El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que regalará 500 millones de pesos por El Buen Fin 2026; acá te decimos cómo participar.

Se trata de una iniciativa donde el SAT busca promover los pagos electrónicos y fomentar tanto la participación de consumidores como de micro y pequeños comercios.

¿Cómo participar en el Sorteo El Buen Fin 2026 del SAT?

Para ser parte del Sorteo El Buen Fin 2026 del SAT, los consumidores deberán cumplir con estos requisitos:

Realizar compras en El Buen Fin 2026, del viernes 13 al martes 17 de noviembre, por un mínimo de 250 pesos en comercios registrados en el programa

La transacciones deben llevarse a cabo con tarjetas bancarias de crédito y débito participantes

De esa forma, los consumidores participarán en automático en el sorteo del SAT.

El SAT regalará 500 millones de pesos por El Buen Fin 2026: cómo participar (Unsplash)

Cabe señalar que el Sorteo El Buen Fin 2026 del SAT dará un premio mayor de 250 mil pesos. Además, repartirá otros 321 mil 260 premios con montos de entre 500 y 20 mil pesos.

En el caso de los comercios que quieran participar, estos deberán de:

Registrar su negocio antes del 12 de noviembre 2026

Tener un Registro Federal de Contribuyentes (RFC) activo

Buzón Tributario habilitado y medios de contacto actualizados

Terminal de punto de venta activa para procesar pagos digitales

Los comercios podrán participar para ganar una bolsa de 100 millones de pesos, dividida en un premio mayor de 260 mil pesos o acceder a una de las 4 mil 987 recompensas de 20 mil pesos.

Fecha para conocer a los ganadores del Sorteo El Buen Fin 2026 del SAT

El Sorteo El Buen Fin 2026 del SAT se llevará a cabo el viernes 4 de diciembre de 2026.

Se emitirá en vivo desde las redes sociales institucionales de la dependencia.

Los resultados y premios se darán a conocer el lunes 7 de diciembre de 2026, mientras que la entrega de recursos hasta el martes 5 de enero de 2027.