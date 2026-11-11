¿Estás por tramitar tu licencia de conducir? El Buen Fin 2026 llega también con increíbles descuentos para que aproveches esta ventana de oportunidad. Te decimos en qué estados aplicará.

Esta medida del Buen Fin 2026 tiene el objetivo de apoyar la economía familiar y fomentar la regularización, a través de descuentos que beneficiarán a miles de automovilistas en el país.

¿Qué estados tendrán descuentos en licencias de conducir por El Buen Fin 2026? Esto se sabe

El Buen Fin 2026 llega del 13 al 17 de noviembre, con descuentos que aplicarán también a diversos trámites y servicios como las licencias de conducir.

No obstante, estos descuentos no aplicarán en todos los estados del país, por lo que es importante conocer aquellos que dispondrán de ofertas para sus automovilistas:

Coahuila

Aplica un 50% de descuento en la expedición de licencias particulares y de transporte público (salvo motocicletas). Los formatos de pago se obtienen en el portal PagaFácil o módulos del 13 al 17 de noviembre.

Sinaloa

Brinda un 50% de descuento exclusivo para la renovación de licencias (excluye trámites por primera vez, de aprendiz y permanentes) del 9 al 20 de noviembre en oficinas recaudadoras y plataforma digital, con opción de pago a meses sin intereses.

Yucatán

Ofrece un 50% de rebaja en expedición, renovación y reposición por 2 años para automovilistas, choferes, motociclistas y personas con discapacidad, activo del 6 al 30 de noviembre en Módulos Renacimiento.

Nuevo León

Establece tarifas reducidas el 14 de noviembre durante la Brigada Especial en Guadalupe para primera vez: 1,288 pesos por 3 años y 1,758 pesos por 5 años.

Michoacán

Otorga la condonación del 100% en multas y recargos a conductores con licencias vencidas, disponible desde el 13 de noviembre en las receptorías de rentas del Satmich.

Tamaulipas

Fija una cuota especial de 800 pesos en la expedición de la licencia para motociclistas, vigente hasta el 31 de diciembre en oficinas fiscales o en línea.

Chihuahua

A través de la campaña “Borrón y Cuenta Nueva 2026”, otorga un 95% de descuento en licencias durante noviembre, disminuyendo a 80% en diciembre y 70% en enero de 2027.

Debido a que cada gobierno estatal gestiona sus propias disposiciones oficiales, los plazos de atención, requisitos y porcentajes de ahorro varían entre cada región.

Si tu estado se encuentra dentro del listado, aprovecha esta oportunidad para ponerte al corriente con tos tus trámites para que puedas circular con tu documentación en regla.