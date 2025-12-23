El comercio en México registró durante el mes de noviembre de 2025 un superávit de más de 660 millones de dólares.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las exportaciones incrementaron un un 7.9%, mientras que las importaciones lo hicieron en un 5.2% durante el penúltimo mes del año.

Noviembre 2025 reporta superávit millonario en México

De acuerdo con el informe de la Balanza Comercial de Mercancías de México (BCMM) del Inegi del mes de noviembre, se reportó un superávit comercial millonario en el país.

Según el saldo de la balanza comercial, en noviembre de 2025 el comercio exterior “registró un superávit comercial del 663 millones de dólares”.

Esto significa un crecimiento mensual de más de 50 millones de dólares, pues en el mes de octubre se reportó superávit de 606 millones de dólares.

El reporte además señala que esta ampliación comercial se originó por la compra y venta de productos no petroleros, que pasó de 2 mil 736 millones de dólares en octubre, a 2 mil 838 millones de dólares para noviembre .

Asimismo, se reportó un incremento del déficit de la balanza de productos petroleros, que pasó de 2 mil 129 millones de dólares a 2 mil 175 millones de dólares, durante el mismo periodo.

Exportaciones de productos no petroleros incrementó en 10.5% en noviembre 2025

El superávit comercial millonario de noviembre 2025 reportado en México obedece a las exportaciones totales de mercancías.

El valor de las exportaciones de mercancías, en noviembre de 2025, sumó 56 mil 412 millones de dólares.

Este monto es superior en 7.9% al de noviembre de 2024, lo que resultó de un crecimiento de 10.5% en las exportaciones no petroleras y de una reducción de 40.4% en las petroleras.

Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos crecieron 8.5% a tasa anual y las canalizadas al resto del mundo en 20.9%.