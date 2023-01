Ubisoft no está pasando por un buen momento en este inicio de año, su primer reporte financiero muestra que sus juegos han tenido un mal desempeño, por lo que se tomarán medidas al respecto.

De acuerdo con Stephen Totilo de Axios y un comunicado del propio CEO de Ubisoft, Yves Guillemot, su lanzamientos más recientes han estado por debajo de las expectativas.

Esto ha obligado a la desarrolladora a tomar medidas emergentes para solventar la crisis que están pasando, al grado que ya se ha reducido la perspectiva de ingresos para el año fiscal 2022-2023.

Se planeta que la empresa ingresará 725 millones de euros (14.7 mil mdp), en lugar de los 830 millones (16.9 mil mdp) planeados originalmente; en una reducción de más de 100 millones de euros.

Ubisoft (Ubisoft)

Ubisoft se vio obligado a retrasar Skull and Bones y cancelar 3 juegos

Otra de las medidas que tomó Ubisoft con respecto a la crisis que atraviesa es la cancelación de 3 juegos sin anunciar y un nuevo retraso para Skull and Bones.

De acuerdo con Yves Guillemot, la cancelación de esos proyectos es para que la fuerza de trabajo se redirija a otras iniciativas más redituables; suponemos que a sus franquicias más exitosas.

A mencionar que Ubisoft canceló 4 juegos no anunciados en verano de 2022, en ese momento se dijo que eran títulos para celular; en esta ocasión no se mencionó la plataforma.

En el caso de Skull and Bones, tenemos algo que ya se ha vuelto recurrente con este juego; pues se ha retrasado en 6 ocasiones diferente, con la anunciada recientemente.

Esto después de estar en un limbo del que no se supo nada tras su revelación en el E3 2017; hubo un momento en que la gente pensó que el título ya no saldría.

De hecho, la sorpresa es mayúscula, pues Ubisoft incluso hizo una presentación especial dedicada a Skull and Bones para mostrar su avance y dejar en claro que saldría en marzo de 2023.

Ahora Skull and Bones llegará en algún punto de abril de 2023 y marzo de 2024.

Skull and Bones (Ubisoft)

Ubisoft hará recortes millonarios y podría cancelar la serie Mario + Rabbids

Por si lo anterior no fuera suficiente, Ubisoft anunció recorte al presupuesto de todos sus proyectos en por 200 mdd (3.7 mil mdp), apelando al “desgaste natural” y la “desinversión de activos no esenciales”.

Esto significa que le dejaría de dar soporte a juegos y desarrollos que no le están generando ingresos, como podría ser algunos juegos como servicio, Rainbow Six Extraction, Roller Champions, Rocksmith y, sorprendentemente, Just Dance.

Y es que de acuerdo con Yves Guillemot, Just Dance fue de los juegos que redujeron sus ventas en 2022 y se quedó al margen de otros títulos de la saga.

Otro de los título que tuvo un rendimiento pésimo fue Mario + Rabbids: Sparks of Hope, que a pesar de contar con los personajes de Nintendo, y recibir muy buenas críticas, estuvo por debajo de lo esperado en ventas.

Esto al grado que en Ubisoft ya se plantean cancelar la franquicia de manera definitiva, rompiendo su arreglo con Nintendo (lo cual también les ahorraría algo de dinero).

A pesar de todo esto, la desarrolladora francesa asegura que aún tiene lanzamientos fuertes en puerta, como el mismo Skull and Bones, los nuevos juegos de Assassin’s Creed, Avatar: Frontiers of Pandora y el juego de Star Wars.

Mario + Rabbids (Nintendo)

Con información de IGN.