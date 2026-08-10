Juan Carlos Anaya, director de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, reveló que el aguacate mexicano está perdiendo terreno en Estados Unidos debido a la inseguridad.

“Es triste que tengamos por tercera vez un cierre de exportaciones… el aguacate ha caído al cuarto lugar…” Juan Carlos Anaya, Director de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas

Juan Carlos Anaya recordó que México es el mayor exportador de aguacate en el mundo y agregó que es triste que exista extorsión y que ello afecte no solo a productores sino a clientes.

Experto revela incertidumbre en productividad de aguacates en Michoacán

Juan Carlos Anaya lamentó que haya un cierre de las exportaciones de aguacate por tercera vez, aunque rescató que hay una apertura temporal en algunas regiones.

El experto en mercados agrícolas dijo que hay incertidumbre respecto a que Michoacán vuelva a retomar su nivel de productividad ya que genera el 73 por ciento del aguacate en México.

Países que quiere tomar el lugar de México en exportación de aguacates

México tiene que cuidar el tema de seguridad, dijo Juan Carlos Anaya para seguir exportando ya que otros países buscan su lugar como principal exportador a Estados Unidos.

Los países competencia que quieren el lugar de México son:

Brasil Colombia Perú

Dijo que Estados Unidos no debería obligarnos a hacer lo que como país México está obligado a hacer que es garantizar la seguridad.