Ronald Johnson reconoció el trabajo de Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch para garantizar la seguridad en Michoacán, con el fin de reactivar la exportación de aguacate a Estados Unidos.

El embajador de Estados Unidos en México también destacó la coordinación y cooperación entre ambos países, bajo el liderazgo de Donald Trump y Claudia Sheinbaum.

Aprecio el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y los compromisos de seguridad acordados con el secretario Omar García Harfuch, Sedena, Columba López para fortalecer rápidamente la seguridad en Michoacán. Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México

Las exportaciones de aguacate se reactivaron parcialmente el 8 de agosto, después de que las actividades fuesen suspendidas ante supuestas “amenazas” a personal estadounidense.

Ronald Johnson respalda seguridad en Michoacán (Captura de pantalla )

“Beneficia a ambos países”: Ronald Johnson celebra exportación de aguacate de Michoacán

En sus redes sociales, el embajador Ronald Johnson celebró la reactivación de las exportaciones, al asegurar que el negocio del aguacate es mutuamente beneficioso para Estados Unidos y México.

El negocio del aguacate es mutuamente beneficioso para los Estados Unidos y México. Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México

Además, manifestó su aprecio por el trabajo de la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López, y del personal de la Sedena para fortalecer rápidamente la seguridad en Michoacán.

Un día antes, Ronald Johnson había informado que, gracias a las medidas de seguridad y mesas de negociación, se reanudaban parcialmente las labores oficiales en:

Tancítaro

Tacámbaro

Uruapan

Corredor entre Morelia y Pátzcuaro

Aguacate michoacano (Cortesía)

México refuerza seguridad en Michoacán tras pausa a las exportaciones hacia Estados Unidos

El Gobierno de Estados Unidos reanudó parcialmente sus actividades en Michoacán, como resultado de la coordinación continua en materia de seguridad con México.

La decisión se anunció un día después de que México informara sobre el envío de mil 557 elementos del Ejército y la Guardia Nacional a Michoacán para reforzar la seguridad en el estado.

Como parte de la estrategia, los elementos también colaborarán con las autoridades locales en la inspección de los centros de empaque y las vías de comunicación, además de ofrecer acompañamiento y vigilancia.