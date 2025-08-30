Con el lanzamiento de Google Pixel 10, se dio a conocer que será el celular más potente gracias a la inteligencia artificial Gemini, la cual estará disponible para todos los usuarios.

No estamos hablando solo de sus integraciones tradicionales, se confirmó que Google Pixel 10 contará con la versión más avanzada de Gemini de forma gratuita por tiempo limitado.

Gemini en Google Pixel 10 será gratis por un año

De acuerdo con representantes de la empresa, quienes adquieran su Google Pixel 10 contarán con acceso total a las funciones de la inteligencia artificial Gemini por un año.

Es decir, Google Pixel 10 le dará acceso a sus usuarios a Gemini Advanced, que es la plataforma de pago de su inteligencia artificial, y por ende, la que está más optimizada.

Google Pixel 10 (Google / sitio web: store.google.com)

La cual, entre otras cosas, permite la creación de videos cortos, edición de imágenes y fotos, así como traducción en directo, incluso en llamadas.

Hay que señalar que no se dijo si esta “promoción” aplica desde el momento del lanzamiento del equipo —de agosto de 2025 a agosto de 2026— o desde que se adquiera el equipo.

O bien, sea cuando el usuario use por primera vez su Google Pixel 10, no importando si es en agosto de 2025, en algún otro mes del año, o incluso durante 2026.

Gemini, inteligencia artificial de Google (Google)

Precio de Gemini una vez que termine la promoción del Google Pixel 10

Una vez que termine la promoción de la inteligencia artificial Gemini en el Google Pixel 10, los usuarios regresarán a la versión básica.

Si quieren mantener Gemini Advanced, esta tiene un precio de 395 pesos al mes.

Ya dependerá de cada poseedor de Google Pixel 10 si quiere la versión más poderosa de Gemini o se queda con una inteligencia artificial estándar.

Dependerá mucho del uso que le des a las herramientas que son potenciadas por este software, pues si no lo explotas mucho, la versión básica es la más adecuada.

Ahora que si dependes mucho de estas, ya será decisión tuya si tienes los recursos para contratar la versión de pago tras el fin de la promoción del Google Pixel 10.