Domino’s Pizza hará valer su palabra. Regalará un millón de pesos en pizzas tras el triunfo de México vs Ecuador en la ronda de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Previamente y bajo la campaña “Solo en México, solo en Domino’s”, la famosa pizzería destapó su estrategia con la que premiará la lealtad de sus consumidores, pero sobre todo forma parte de los festejos por el éxito de la Selección Mexicana en la justa deportiva.

A través de 5,000 cupones para pizzas grandes, regalará un millón de pesos.

Mecánica de participación y canje

Los clientes que se registraron del 11 al 24 de junio a través de la app o sitio web de Domino’s México, y que resultaron ganadores, podrán hacer valer el cupón “Para ti”, disponible desde el pasado 25 de junio.

Los cupones serán válidos del 29 de junio al 19 de julio de este 2026, por lo que nada impide que se utilicen en el próximo partido de México vs Inglaterra.

El proceso para disfrutar del premio es digital y directo; no obstante, hay una condición.

Para cobrar el cupón que equivale a una pizza grande de masa original con un ingrediente, es necesario realizar una compra mínima a través de la app en modalidad de Delivery o Pickup.

Domino's Pizza (Domino's Pizza / Instagram)

Domino’s Pizza extiende sus horarios por el Mundial 2026

La fiesta nacional se vive y se respira en todo momento, consciente de ellos, Domino’s Pizza optó por extender sus horarios, la marca implementó las “Noches con Domino’s”.

Sucursales seleccionadas ampliaron su horario de operación de 9 A.M. a 11 P.M. A su vez, los días viernes y sábado, se atenderán pedios realizados mediante plataformas hasta la 1:00 A.M.

Aunado a esto, para garantizar experiencias memorables en uno de los momentos más relevantes del año para el país y el mundo, Domino’s ha invitado a sus campañas a comentaristas y personalidades virales.