La expulsión de Folarin Balogun en la victoria de Estados Unidos ante Bosnia salió muy cara, principalmente para Domino’s Pizza debido a una promoción.

Pues la carta roja a Folarin Balogun activó una promoción que le costará un millón de dólares en producto a Domino’s Pizza.

Pizza ( Rosie Sun / Unsplash)

Folarin Balogun provocó que Domino’s regale un millón de dólares en pizza

En mayo, antes del inicio del Mundial 2026, Domino’s Pizza lanzó una promoción donde prometieron regalar pizzas si algún jugador de Estados Unidos era expulsado, cosa que sucedió con Folarin Balogun.

Así, debido a la expulsión de Folarin Balogun, Domino’s dará pizzas medianas de dos ingredientes a 60 mil personas elegidas al azar y que se registraron previo al inicio del torneo.

El costo total de esta promoción es el ya mencionado millón de dólares, siendo una de las promociones más caras en la historia de la franquicia de comida rápida.

Hay que señalar que la marca tenía mucha certeza de que el cuadro estadounidense sería uno de los más limpios del torneo, para darse la confianza de lanzar esta promoción.

Otra cosa a mencionar es que hasta el momento no se ha dicho cuándo ni quiénes serán los que reciban sus pizzas por la expulsión.

Estados Unidos venció a Bosnia en los dieciseisavos de final. (Julio Cortez / AP Photo/Julio Cortez)

La promoción de Domino’s solo aplica con la expulsión de Folarin Balogun

Antes de que muchos se hagan ilusiones, se debe de aclarar que la promoción de las pizzas de Domino’s solo aplicará con la expulsión de Folarin Balogun.

Pues Domino’s especificó que solo era “sí un jugador de Estados Unidos era expulsado”, no cada que uno de estos viera la tarjeta roja.

Si bien es un riesgo calculado, aún así una empresa como Domino’s no se arriesgaría a perder un millón de dólares cada que expulsaran a un jugador.

Aunque por otra parte, le dio una gran visibilidad a la marca a nivel mundial, pues se trata de una de las promociones más comentadas y virales del momento, por todo lo que esta implica.