Se ha dado a conocer el litigio familiar por la herencia y el control de la empresa BACO tras la muerte de su fundador, el cual escaló hasta los tribunales y uno de los herederos terminó en la prisión.

Y es que se reveló que John Urich-Sass, uno de los herederos de BACO que disputan por el control total de la empresa, terminó en la cárcel por 8 meses por presunto fraude procesal.

John Urich-Sass, heredero de BACO termina en prisión; solicita ayuda a Donald Trump

El ciudadano estadounidense John Urich-Sass, heredero de la empresa BACO, terminó en prisión preventiva por 8 meses en la CDMX, acusado de fraude procesal, aunque asegura que el delito fue construido de manera indebida tras un conflicto familiar por el control de la compañía.

Es por eso que escaló su caso legal hasta el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al enviarle una carta desde el Reclusorio Sur en la CDMX donde denuncia la presunta fabricación de un delito en su contra por autoridades capitalinas.

Carta de John Urich-Sass, heredero de BACO (Especial )

Carta de John Urich-Sass, heredero de BACO (Especial )

En la misiva, el empresario asegura que fue encarcelado sin pruebas y que su caso deriva de haber denunciado a su hermano, Edgar Urich-Sass, por presunta administración fraudulenta, lo que según su versión, detonó represalias con apoyo de autoridades.

Asimismo, Urich-Sass pidió la intervención diplomática de Trump con base en una orden ejecutiva firmada en 2025 para proteger a connacionales sujetos a procesos judiciales en el extranjero.

Heredero de BACO, John Urich-Sass, denuncia irregularidades en su proceso

En su carta y comunicaciones dirigidas también a la Embajada de Estados Unidos, John Urich-Sass acusó diversas anomalías en su caso, entre ellas:

Imposición de prisión preventiva sin justificación proporcional

Negativa del Ministerio Público para realizar pruebas solicitadas por la defensa

Interpretación indebida del delito de fraude procesal

Desequilibrio en el acceso a diligencias entre las partes

Además, señaló directamente a funcionarios de la Fiscalía capitalina por presuntas irregularidades en la integración de su expediente.

El caso del encarcelamiento del heredero de BACO se originó por una disputa interna dentro de la familia propietaria de la empresa, dedicada a útiles escolares, donde existen acusaciones cruzadas por desvío de recursos y uso indebido de la marca.

Carta de John Urich-Sass, heredero de BACO (Especial )