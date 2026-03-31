Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este 31 de marzo, se le preguntó sobre el caso del empresario John Urich-Sass de la empresa Baco.

Claudia Sheinbaum pidió al Tribunal de Superior de Justicia de la CDMX (TSJCDMX) aclarar el caso y no adelantar juicios:

“Le pedimos al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, no se si ya lo hizo público o no, pero que pueda hacer pública su versión en este caso para poder tomar una opinión.” Claudia Sheinbaum

Cabe recordar que John Urich-Sass lleva ocho meses en prisión preventiva en el Reclusorio Sur, acusado de administración fraudulenta por su hermano Edgar Urich-Sass.

Claudia Sheinbaum se pronuncia por caso de John Urich-Sass de Baco detenido en CDMX

La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre el caso del empresario John Urich-Sass de la empresa Baco, y durante su posicionamiento, la mandataria llamó a evitar juicios anticipados ante las denuncias de la defensa.

Especialmente porque en él se señalan presuntos actos de corrupción dentro del sistema judicial de la Ciudad de México.

Por lo que Sheinbaum enfatizó que es fundamental conocer todas las versiones antes de emitir una postura definitiva sobre el caso.

“Yo creo que hay que escuchar la versión del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, porque la defensa evidentemente para defender a su cliente, a la persona, va a defenderlo. Entonces hay que escuchar la otra versión.” Claudia Sheinbaum

Tribunal debe aclarar el caso: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que corresponde al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) explicar públicamente las razones de la detención del empresario John Urich-Sass de Baco.

Asimismo, la mandataria subrayó que cualquier acusación de corrupción debe sustentarse con pruebas y no solo en señalamientos.

“Vamos a preguntar al Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, porqué esta persona está detenida, porque probablemente él denuncia que hay corrupción, bueno pues tiene que demostrarse. No lo podemos tomar de antemano como que es así, hay que escuchar la otra versión para poder tomar una opinión.” Claudia Sheinbaum

El caso de John Urich-Sass de la empresa de útiles Baco, ha generado interés fuera del país debido a que tiene ciudadanía estadounidense, lo que ha aumentado la presión para que haya transparencia en el proceso.

Ante esto, Claudia Sheinbaum reiteró la importancia de que las autoridades judiciales informen con claridad para garantizar certeza en este caso John Urich-Sass que continúa bajo escrutinio público.