En respuesta a los rumores sobre una supuesta bancarrota, la Secretaria de Energía descartó que Pemex y la CFE estén en quiebra, pues criticó que no son más que “prejuicios neoliberales”.

En el marco de su comparecencia ante el Senado de la República, la secretaria de Energía, Luz Elena González, precisó que se han difundido ideas falsas de lo que se ha desarrollado en Pemex y CFE.

Según señaló la Secretaria de Energía, es un prejuicio neoliberal la idea de que Pemex no deba refinar o que la energía de las CFE será más costosa y contaminante.

Pemex (Cortesía)

Pemex y CFE no están en quiebra, defiende la Secretaría de Energía

Sobre las ideas negativas formadas en torno a Pemex y la CFE, la Secretaría de Energía señaló que actualmente el Gobierno de México conduce a ambos sectores con eficiencia.

En ese contexto, la Secretaria de Energía también recordó que la CFE tiene abiertos procesos de asignación para las nuevas plantas de ciclo combinado que se van a construir en:

Francisco Pérez Ríos

Salamanca

Altamira

Mazatlán

Planta fotovoltaica y una de combustión interna en Los Cabos

En cuanto al tema de Pemex, la Secretaria de Energía reconoció que se está llevando a cabo un programa que fue pensado y construido con todos los sectores para darle viabilidad a la empresa.

Con esto, defendió que Pemex recupera capacidades y eficiencia, mientras que la CFE amplía su red y consolida la confiabilidad del sistema, contribuyendo, dijo, a la justicia energética.

“La tarea sigue siendo grande, pero las oportunidades también está en nuestras manos convertir al sector en un eje estratégico indiscutible del desarrollo nacional y lo vamos a hacer, ya lo estamos haciendo, la plataforma sobre la que descansa nuestro presente y un futuro promisorio, el soporte vital del crecimiento y la prosperidad, ahora sí para todas y todos los mexicanos”