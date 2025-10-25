Víctor Rodríguez Padilla, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), asegura que la empresa estatal alcanzará la autosuficiencia operativa en 2027, según estimaciones oficiales.

Esta proyección es importante pues desde un tiempo Pemex es señalada por su endeudamiento excesivo, lo que ha provocado desinversión y una carga fiscal desmesurada.

Durante su comparecencia de hoy en la Cámara de Diputados, Víctor Rodríguez Padilla hizo estimaciones muy alentadoras para Pemex, proyectando una estabilidad para 2027.

Tras asegurar que Pemex alcanzará autosuficiencia operativa en 2027, Víctor Rodríguez Padilla fue cuestionado sobre cómo se garantizará el cumplimiento financiero.

Víctor Rodríguez Padilla puntualizó tareas importantes que debe cumplir Pemex para alcanzar la autosuficiencia operativa en 2027 y cumplir su cumplimiento financiero y son las siguientes:

Establecer el derecho petrolero para el bienestar, reduciendo la carga fiscal sobre Pemex y teniendo un respaldo gubernamental

Implementar una estrategia de saneamiento financiero para reducir la carga de intereses y amortizaciones de la deuda heredada

Asociación y prioridad a pequeños proveedores

Recomprar bonos y hacer una reevaluación crediticia

Lanzamiento de un vehículo para que sirva de financiamiento

Pago total a proveedores de los años 2025 y 2024

Implementación de políticas de austeridad republicana y combate a la corrupción, garantizando transparencia

Control presupuestal estricto, proyectando ahorros de hasta 20 mil millones de pesos solo en 2026

Cabe mencionar que estas acciones están enmarcadas en el Plan Estratégico 2025-2035, que busca consolidar la autosuficiencia operativa en 2027, generando proyectos económicamente más rentables.