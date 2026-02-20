La policía de Tailandia mantiene abierta la investigación por la muerte de Quentin Griffiths, cofundador de la tienda de moda en línea ASOS (As Seen On Screen), cuyo fallecimiento fue dado a conocer este viernes 20 de febrero.

De acuerdo con reportes locales, Griffiths murió el pasado 9 de febrero de 2026 tras caer desde un edificio de apartamentos en la ciudad costera de Pattaya, ubicada a unos 150 kilómetros de Bangkok.

¿De qué murió Quentin Griffiths?

El cuerpo del empresario británico fue encontrado frente al inmueble después de caer desde el balcón del piso 17. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si se trató de un accidente, un suicidio o un posible delito.

La policía informó que en el departamento no se hallaron signos de violencia o disturbios. Además, el inmueble estaba cerrado con llave.

Sin embargo, el caso continúa bajo investigación y no se descarta ninguna línea.

Divorcio y problemas legales: las líneas de investigación en la muerte de Quentin Griffiths

Según informes preliminares, en el lugar fueron encontrados documentos relacionados con el proceso de divorcio de su exesposa tailandesa.

El diario británico The Sun citó a una fuente cercana a la familia que calificó la muerte como “un verdadero misterio”.

“Es un verdadero misterio. Se ha utilizado la frase ‘circunstancias sospechosas’, pero aún no lo sabemos” Fuente citada por The Sun

Por su parte, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido confirmó que se brinda apoyo consular a la familia y que mantienen comunicación con las autoridades locales.

De manera extraoficial, también trascendió que Quentin Griffiths enfrentaba acusaciones legales por parte de su exesposa, relacionadas con la supuesta apropiación de fondos de una empresa que administraban juntos, señalamientos que él negó en reiteradas ocasiones.

Investigación por muerte de Quentin Griffiths continúa en Tailandia

Hasta ahora, la policía de Tailandia no ha emitido una conclusión oficial sobre la causa de la muerte de Quentin Griffiths, cofundador de ASOS.

El caso sigue abierto mientras se realizan peritajes y se analizan todas las circunstancias alrededor del fallecimiento.