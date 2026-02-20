Quentin Griffiths fue el cofundador de la tienda de moda en línea ASOS (As Seen On Screen), quién murió trágicamente caer de un piso 17 de un edificio en Tailandia.

La investigación de su muerte sigue abierta por la policía de Tailandia, que mantiene varias líneas. Mientras que para la familia y personas cercanas su deceso fue un misterio.

A continuación te contamos todo lo que sabemos de vida y muerte del empresario que vio en el inicio de internet como una oportunidad de negocio adelantada a su época.

Te decimos datos como:

¿Quién era?

¿Cuántos años tenía?

¿Cuál era su signo zodiacal?

¿Tenía esposa?

¿Tenía hijos?

¿Qué estudió?

¿En qué trabajó?

¿Quién era Quentin Griffiths?

Quentin John Griffiths fue un visionario del e-commerce o el comercio en línea y pieza fundamental en la creación de la tienda de moda en línea ASOS (As Seen On Screen).

Quentin Griffiths era originario de Reino Unido y visto como un empresario que supo aprovechar los inicios de internet para vender ropa.

Pero el pasado 9 de febrero murió al caer de un piso 17 desde un edificio de apartamentos en la ciudad costera de Pattaya, ubicada a unos 150 kilómetros de Bangkok.

Su muerte se dio a conocer públicamente este 20 de febrero en tanto se mantienen las causas como un misterio porque las autoridades de Tailandia no han podido determinar si se trató de un accidente, un suicidio o posible delito-

¿Cuántos años tenía Quentin Griffiths?

De acuerdo con información que circula en medios, al momento de su muerte Quentin Griffiths tenía 58 años de edad, pero se desconoce la fecha exacta de su nacimiento.

¿Cuál era su signo zodiacal de Quentin Griffiths?

Al no tener su fecha de nacimiento exacta se desconoce cuál era el signo zodiacal de Quentin Griffiths.

¿Tenía esposa Quentin Griffiths?

Sobre su vida sentimental, se sabe que Quentin Griffiths estuvo casado en dos ocasiones.

Autoridades de Tailandia siguen investigando su muerte porque al interior del departamento donde cayó había papeles de divorcio de su segunda esposa tailandesa.

¿Tenía hijos Quentin Griffiths?

De acuerdo con información disponible en línea tuvo 3 hijos en total, uno de su primer matrimonio y dos del segundo matrimonio.

¿Qué estudió Quentin Griffiths?

Quentin Griffiths se formó académicamente en Reino Unido y su carrera despegó principalmente a través de la experiencia directa en el sector retail y marketing.

¿En qué trabajó Quentin Griffiths?

El papel de Quentin Griffiths en el mundo del e-commerce fue relevante y los cargos que tuvo marcaron al internet y la moda para siempre como: