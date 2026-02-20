Carl Grillmair, astrofísico de Caltech e investigador principal de NASA en telescopios Hubble y Spitzer, fue encontrado muerto en su casa pero ¿qué ocurrió?

Grillmair de 67 años de edad, quien estudiaba cometas y asteroides peligrosos para la Tierra, y uno de los principales astrofísicos en estudios relacionados al espacio / tiempo, fue encontrado muerto en su casa de Los Ángeles.

De acuerdo con LA Times, el astrofísico de la NASA y Caltech, Carl Grillmaiir, fue hallado muerto en su casa en la zona rural de Valle del Antílope, California después de recibir varios disparos el pasado lunes 16 de febrero.

Grillmair era conocido por su descubrimiento de agua en exoplanetas en 2007, tenía más de cuatro décadas de investigación en astronomía galáctica y de planetas distantes que lo llevó a ganar varios premios y reconocimientos como la Medalla al Logro Científico Excepcional de la NASA.

Según revelan, un sospechoso de nombre Freddy Snyder de 29 años, fue arrestado y acusado del asesinato de Carl Grillmair, así como de robo de vehículo y allanamiento; también fue acusado por robo en primer grado relacionado con un incidente del 28 de diciembre pasado.

El día del asesinato del astrofísico de la NASA, el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles reveló que respondieron a una llamada al 911 por agresión con arma mortal a las 6:10 a. m.

En el lugar encontraron a Carl Grillmair con una herida de bala en el porche de su casa; sin embargo, los paramédicos lo declararon muerto en el lugar por una herida de bala en el torso.

Caltech reveló que el astrofísico Carl Grillmair trabajaba en el Centro de Procesamiento y Análisis Infrarrojo de la universidad, que colabora con la NASA, la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos e investigadores de todo el mundo para impulsar la exploración del universo.