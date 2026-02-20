¿De qué murió Eric Dane? El actor de Grey’s Anatomy fue diagnosticado con ELA en el 2025.

Lamentablemente, se dio a conocer la muerte de Eric Dane, conocido por ser parte de la serie Grey´s Anatomy al interpretar a Mark Everret Sloan.

Murió Eric Dane, el actor de Grey’s Anatomy fue diagnosticado con ELA

El actor de Grey’s Anatomy, Eric Dane, murió a los 53 años de edad producto de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), confirmaron su representantes.

La muerte de Eric Dane ocurrió el jueves 19 de febrero 2026. El actor había sido diagnosticado con ELA en abril de 2025.

Eric Dane, McSteamy de Grey's Anatomy (VALERIE MACON / AFP / AFP)

Mediante un comunicado, se reveló que Eric Dane murió rodeado de su familia, además de que se pidió privacidad para los seres queridos del actor en estos momentos tan complicados.

Asimismo, se exaltó que Eric Dane se dedicó a concientizar sobre el ELA y el cariño que le tenía el actor a todos sus fans.

“A lo largo de su trayectoria con ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación, decidido a contribuir a la vida de otros que enfrentan la misma lucha. Lo extrañaremos profundamente y siempre lo recordaremos con cariño. Eric adoraba a sus fans y estará eternamente agradecido por las muestras de amor y apoyo que ha recibido Comunicado muerte Eric Dane

En redes sociales, los seguidores de la carrera de Eric Dane lamentaron la muerte del actor y se sumaron a las condolencias.

Además de su actuación en Grey’s Anatomy, Eric Dane también es recordado por aparecer en Euphoria como Cal Jacobs, papá de Nate Jacobs .

Otras producciones en las que se vio el talento de Eric Dane fueron:

The Last Ship

Matrimonio con hijos

Hechiceras

X-Men: La batalla final

Eric Dane, McSteamy de Grey's Anatomy, revela que padece esclerosis ( Disney Platform Distribution)

¿Qué es la Esclerosis Lateral Amiotrófica? Así es la enfermedad que tuvo Eric Dane

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva y mortal que afecta tanto las neuronas del cerebro como la médula espinal.

Conocida también como enfermedad de Lou Gehrig, de acuerdo con el sitio médico Mayo Clinic, la ELA tiene como principales síntomas:

Problemas para caminar o hacer las actividades cotidianas

Tropezones y caídas constantes

Debilidad en piernas, pies o tobillos

Debilidad o torpeza en las manos

Dificultad para hablar

Problemas para tragar

Debilidad asociada a calambres musculares y espasmos en brazos, hombros y lengua.

Llanto, risa o bostezos de forma intempestiva.

Cambios en el pensamiento o comportamiento

Hasta el momento se desconocen las causas que provocan la ELA.