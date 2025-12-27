A escasos días de que concluya el 2025, el director de Mexicana de Aviación, el General Leobardo Ávila Bojórquez, reveló si la empresa cumplirá con su meta de pasajeros anual.

Sobre ello, el director de la aerolínea de participación estatal mayoritaria aseveró que pese a las críticas que se le han lanzado, se han obtenido buenos resultados a lo lago del año.

"Hay quienes dicen que Mexicana vuela bajo, sin embargo, Mexicana vuela alto, muy alto" General Leobardo Ávila Bojórquez. Director de Mexicana de Aviación

Director de Mexicana de Aviación defiende resultados del 2025

A inicios del 2025, la aerolínea Mexicana de Aviación dio a conocer que buscaría concretar su meta de pasajeros al concluir el año, que se estableció en 2.6 millones de personas movilizadas.

Sin embargo, reportes señalaron que la empresa estaría muy lejos de concretar su objetivo, pues se aseguró que de enero a octubre, únicamente transportó a unos 343 mil 196 pasajeros.

No obstante, el director de Mexicana de Aviación, el General Leobardo Ávila Bojórquez, aseguró que contrario a la información que circuló en varios medios, la aerolínea ha obtenido buenos resultados.

"Hay quienes dicen que Mexicana vuela bajo, sin embargo, Mexicana vuela alto, muy alto. Tanto es así, que al cierre de este 2025, estaremos superando en un 19% el número de pasajeros transportados durante el 2024" General Leobardo Ávila Bojórquez. Director de Mexicana de Aviación

Lo anterior debido a que sostuvo que al cierre del 2025, se superará con creces el número de personas que se movilizaron a lo largo del primer año de operaciones, hasta en un 19%.

Al indicar que los números son muestra de la “disciplina, planeación y compromiso” con las que se ha conducido Mexicana de Aviación, aseguró que al terminar el 2025, se concretará un aumento de “eficiencia por operación en un 56%".

Además, el General Leobardo Ávila Bojórquez resaltó que los vuelos de la empresa han tenido una ocupación promedio que se ubica en un 65%, lo cual supera el margen que se ha reportado en algunos medios.

Avión de la aerolínea Mexicana de Aviación (Daniel Augusto)

Mexicana de Aviación aún debe madurar, reconoce director

Luego de salir en defensa de los resultados obtenidos durante el 2025, el director de Mexicana de Aviación reconoció que la empresa aún debe madurar y consolidarse en el mercado.

Así lo indicó durante un evento por el segundo aniversario de la aerolínea, en el que fue cuestionado sobre los subsidios que el gobierno federal le asigna, los cuales son por cerca de 2 mil millones de pesos cada año.

Mexicana de Aviación (Embraer vía X)

Ante la pregunta, el General Leobardo Ávila Bojórquez expuso que si bien el plan de negocios de la aerolínea va por buen camino, es un negocio que “requiere una maduración”.

No obstante, al admitir que Mexicana de Aviación está en medio de ese proceso, el director general de la empresa resaltó que ya se cuenta con “un plan perfectamente bien definido” para continuar creciendo.