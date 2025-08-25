Mexicana de Aviación tuvo un histórico logro al realizar su primer vuelo comercial con nuevo e innovador avión y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) fue el escenario; te damos todos los detalles.

Este lunes 25 de agosto se realizó el primer vuelo comercial con el avión Embraer E195-E2, con la matrícula XA-MXA, una capacidad para 132 pasajeros y un viaje que garantiza menos emisiones de carbono.

Leobardo Ávila Bojórquez, director general de Mexicana de Aviación, dijo que este primer vuelo comercial con el Embraer E195-E2 refleja la visión de incorporar tecnología de vanguardia al servicio aéreo.

Mexicana de Aviación celebra histórico vuelo con avión de alta tecnología desde el AIFA

El AIFA fue el escenario del primer vuelo comercial de Mexicana de Aviación con el Embraer E195-E2, que permitirá ofrecer un servicio más eficiente y sostenible, pues consume hasta 25% menos de combustible.

De acuerdo con la información, el Embraer E195-E2 se destaca por su diseño aerodinámico avanzado y promete ser un avión más silencioso y confortable para los 132 pasajeros que pueden abordarlo en cada traslado.

Leobardo Ávila Bojórquez dijo que la implementación de este nuevo avión fortalece la competitividad de Mexicana de Aviación y del sector aéreo mexicano en todo el mundo, cumpliendo con los estándares internacionales.

“Nuestra flota inicia un proceso de transformación que nos permitirá ofrecer operaciones más eficientes y sostenibles, con estándares internacionales que fortalecen la competitividad del país en el sector aéreo”. Leobardo Ávila Bojórquez, director general de Mexicana de Aviación

Por su parte, Josefina Rodriguez Zamora, titular de la Secretaría de turismo, exhortó a los usuarios a volar con Mexicana de Aviación, que ahora cuenta con 14 rutas aéreas.

Avión de Mexicana de Aviación (Especial)

Mexicana de Aviación tuvo un histórico vuelo desde el AIFA; esta será la ruta

El primer vuelo comercial de Mexicana de Aviación con el Embraer E195-E2 salió desde AIFA y se espera que, en su fase inicial, contacte destinos del sureste de México como:

Tulum

Campeche

Chetumal

Mexicana de Aviación espera adquirir cuatro Embraer E195-E2 antes de que termine el año y así sustituir gradualmente a los aviones Boeing 737-800, que regresan a la Fuerza Aérea Mexicana.