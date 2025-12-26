La aerolínea Mexicana de Aviación se queda corta en número de pasajeros, según el periódico Reforma.

Este 26 de diciembre, Mexicana de Aviación cumple dos años de operaciones en los que no ha podido rebasar sus metas de su Programa Institucional 2025-2030.

En dicho programa se estableció como meta transportar a más de 2.6 millones de pasajeros al año, por lo que en un nuevo balance no alcanzaron este número.

Mexicana de Aviación solo llega a un 13% de su meta; se queda corta en número de pasajeros

De acuerdo con este reporte, Mexicana de Aviación solo llegó a un 13% de su meta.

Porque con datos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), en 2024 la aerolínea trasladó solo a 298 mil 502 viajeros.

Mientras que sus aviones tienen un 44 por ciento de ocupación. En enero y octubre Mexicana de Aviación transportó a 343 mil 196 personas, 13 por ciento de su objetivo anual.

Aunque aún no se han contabilizado los dos últimos meses del año por lo que este dato podría incrementar considerando la época vacacional por la temporada decembrina.

Según el periódico, expertos consideran que Mexicana de Aviación requerirá subsidios por 2 mil millones de pesos al año para continuar operando.

Sin embargo aún falta que Mexicana de Aviación pueda posicionarse en destinos nacionales como Tulum, Cancún y Mérida.

En tanto se mantienen los planes de vuelos internacionales de Mexicana de Aviación en ciudades de Estados Unidos como:

Dallas

San Francisco

Houston

Chicago

Nueva York

Atlanta

Miami

En contraste datos de Mexicana de Aviación reporta que cerrará este año con 450 mil pasajeros, que corresponden a un 19%, más que el 2024.

Cabe recordar que a principio de este 2025 cerraron algunas rutas por un ajuste en su flota. Actualmente Mexicana de Aviación tiene 14 rutas.