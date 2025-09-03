¡Es oficial! El gobierno de México hizo el lanzamiento del Café del Bienestar y ahora estará disponible en todo México.

Durante la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum de este miércoles 3 de septiembre, María Luisa Albores, titular de Alimentación para el Bienestar, presentó oficialmente el Café del Bienestar, un café 100% puro soluble que —aseguró— proviene de personas pequeñas productoras de café, preferentemente integrantes de algún pueblo indígena.

Albores señaló que el gobierno federal da prioridad para comprar a productores de café de localidades con rezago social en los estados de Oaxaca, Puebla, Veracruz y Guerrero en su mayoría de la Región de la Montaña.

Estos son los precios del Café del Bienestar

De acuerdo con lo informado por las autoridades, el precio del Café del Bienestar varía conforme a cada una de sus presentaciones.

Actualmente, el Café del Bienestar sólo tiene tres presentaciones disponibles, en su frasco pequeño de 50 gramos (g), en el mediano de 90 g y el más grande, de 205 g.

Los precios oficiales del Café del Bienestar son:

50 g: 35 pesos

90 g: 65 pesos

205 g: 110 pesos

Los precios del Café del Bienestar (Especial)

¿En dónde se vende el Café del Bienestar?

La funcionaria confirmó que el Café del Bienestar estará disponible para la venta al público en general solamente en las Tiendas del Bienestar distribuidas en todo México.

Si bien aún no hay fechas oficiales para que comience a distribuirse el Café del Bienestar en todo el país, ésta se hará conforme a etapas .

En una primera etapa, el Café del Bienestar será distribuido en:

﻿Ciudad de México

﻿Estado de México

﻿Michoacán

﻿Morelos

﻿Puebla

﻿Tlaxcala

En la segunda etapa, el café soluble del gobierno de México llegará:

﻿Colima

﻿Guanajuato

﻿Guerrero

﻿Hidalgo

﻿Jalisco

﻿Nayarit

﻿Oaxaca

﻿Querétaro

﻿Veracruz

Durante la tercera etapa, el Café del Bienestar será distribuido a 13 entidades más:

﻿Aguascalientes

﻿Campeche

﻿Chiapas

﻿Chihuahua

﻿Coahuila

﻿Durango

﻿Nuevo León

﻿Quintana Roo

﻿San Luis Potosí

﻿Tabasco

﻿Tamaulipas

﻿Yucatán

﻿Zacatecas

Finalmente, el Café del Bienestar llegará a Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora.