En uno de esos videos de karma instantáneo, tenemos a un hombre que lanzó café por la ventana de un auto en movimiento.

No, no es que estuviera tirando basura, lo que muestra el video es que esta persona lanzó café por la ventana en contra de otro auto y su conductor.

Video muestra cómo la física castigó al hombre que lanzó café por la ventana del auto

El video no da mucho contexto en realidad de por qué este hombre lanzó café desde la ventana de un auto, en contra de otro vehículo.

Por lo que podemos ver en el video, ambos vehículos circulaban a gran velocidad por la calle, cuando los dos consiguieron emparejarse.

Es ahí cuando un hombre se asoma por la ventana de uno de los autos, saca su brazo y arroja café desde un recipiente.

Su intención era manchar y descargar su furia contra el otro conductor.

Lamentablemente, no contaba con las leyes de la física, las cuales hicieron que recibiera su merecido de manera inmediata, pues el café le cayó a él en la cara.

Podemos ver cómo es que la bebida se le regresa directamente a la cara; pero aún así sigue arrojando el líquido, sin importar que una vez más no da en el blanco.

Hombre que lanzó café por la ventana del auto (Especial)

¿Por que se le regresó el café al hombre que lo lanzó en el video?

Hay una razón muy simple por la que el café regresó al hombre que lo lanzó en el video; se debe a la aceleración del vehículo y la resistencia del aire.

Sin entrar en muchos detalles, en el video podemos observar cómo el hombre arroja el café al otro auto sin detenerse o bajar la velocidad.

Aunque el líquido sea arrojado fuera del auto en movimiento, la aceleración de este, combinado con la resistencia del aire ejercida por esa misma velocidad, provocan que regrese.

Básicamente el aire está entrando y circulando en el auto, la fuerza de este es mayor a la del líquido arrojado; al salir de su recipiente, esa misma fuerza lo empuja contra el hombre.

Si quería que el café impactara, debió de o bajar la velocidad para evitar la resistencia del aire, o esperar a hacer alto total.