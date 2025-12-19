Este viernes 19 de diciembre se publicó la Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura para fortalecer el sector cafetalero en México, como explicó el secretario Julio Berdegué; te decimos en qué consiste.

Tal como explicó el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la nueva ley cafetalera se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que entrará en vigor mañana sábado 20 de diciembre.

Ley cafetalera: estos son sus ejes principales para fortalecer el café de México

Acorde con el decreto publicado en el DOF, la Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura o ley cafetalera tiene como objetivo fomentar la producción, distribución y comercialización del café.

Así como establecer criterios para impulsar la calidad del café en toda su cadena de producción y dar información sobre productores, comercializadores, comercio interno y externo junto a los precios.

La nueva ley cafetalera también establecerá un Registro de personas productoras, acopiadoras, industriales, comercializadoras y exportadoras e importadoras nacionales del café.

Que a su vez estará disponible en el Sistema Nacional de Información de la Cafeticultura en México, de orden público, actualizado con una nueva comisión creada a partir de la ley cafetalera.

La Comisión Nacional para el Desarrollo de la Cafeticultura Mexicana será la instancia de coordinación y diálogo que tendrá varias funciones, entre ellas establecer un Comité de manejo de precios.

Así como colaborar en la realización de estudios y estadísticas previos a las cosechas, como de expectativa de producción como de costos en cada etapa del proceso cafetalero.

Ley cafetalera: Sader celebra su creación en favor del café de México

Tras la publicación de la Ley cafetalera, Julio Berdegué celebró que con ella se contará con un marco jurídico integral para todo el sector del café en México, en el que se le reconoce como esencial para la soberanía alimentaria.

A su vez, explicó que la ley cafetalera dará beneficios directos a los productores, entre ellos, precios y mercados, una herramienta que habían pedido para ordenar la cadena del café.

Pero, también promoverá que el café mexicano como producto sostenible y de identidad nacional.