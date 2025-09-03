Si tienes una membresía Ejecutiva de Costco, muy pronto tendrás un nuevo beneficio; se trata de un horario especial para comprar en la tienda.

Costco México cambiará el horario de todas sus tiendas para todos sus clientes; además, los que tengan una membresía negra contarán con un acceso exclusivo.

¿Cuál es el horario exclusivo de Costco para clientes con membresía Ejecutiva?

A partir del 29 de septiembre de 2025, Costco abrirá más temprano sus puertas.

Quienes tengan membresía Ejecutiva, podrán entrar desde las 9:00 a.m.

Costco (Unsplash)

Los clientes con membresía negra de Costco tendrá una hora exclusiva para comprar todo lo que deseen, de las 9:00 a.m. a las 10:00 a.m.

Después de las 10:00 a.m., el resto de los clientes podrán entrar a la tienda sin ningún problema, la única diferencia es el mencionado horario especial.

Por otra parte, la hora del cierre se mantendrá sin ningún cambio, dando por finalizado el servicio entre 8:00 p.m y 9:00 p.m..

Cabe recordar que estos dependen del día y la sucursal de Costco México que se visite.

Costco (Unsplash)

Entrar temprano a Costco no implica más beneficios con la membresía Ejecutiva

Fuera de entrar temprano a Costo, el resto de los beneficios de la membresía Ejecutiva se mantendrán sin ningún cambio.

No recibirás descuentos o promociones especiales por entrar más temprano a la tienda.

Este nuevo horario solo es para que, quienes tengan la tarjeta negra, aprovechen la mañana antes que todos.

Además de asegurar productos de Costco antes de que estos se acaben , como suele pasar cuando los clientes de membresía Ejecutiva van a la tienda en la tarde o noche.

Es más que nada una ventaja situacional que económica, ya depende de cada cliente si le funciona o no para sus compras.

Pues habrá quienes no puedan pasar en la mañana, no importando que Costco México abra más temprano a partir del 29 de septiembre de 2025.