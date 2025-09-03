Si tienes una membresía Ejecutiva de Costco, muy pronto tendrás un nuevo beneficio; se trata de un horario especial para comprar en la tienda.
Costco México cambiará el horario de todas sus tiendas para todos sus clientes; además, los que tengan una membresía negra contarán con un acceso exclusivo.
¿Cuál es el horario exclusivo de Costco para clientes con membresía Ejecutiva?
A partir del 29 de septiembre de 2025, Costco abrirá más temprano sus puertas.
Quienes tengan membresía Ejecutiva, podrán entrar desde las 9:00 a.m.
Los clientes con membresía negra de Costco tendrá una hora exclusiva para comprar todo lo que deseen, de las 9:00 a.m. a las 10:00 a.m.
Después de las 10:00 a.m., el resto de los clientes podrán entrar a la tienda sin ningún problema, la única diferencia es el mencionado horario especial.
Por otra parte, la hora del cierre se mantendrá sin ningún cambio, dando por finalizado el servicio entre 8:00 p.m y 9:00 p.m..
Cabe recordar que estos dependen del día y la sucursal de Costco México que se visite.
Entrar temprano a Costco no implica más beneficios con la membresía Ejecutiva
Fuera de entrar temprano a Costo, el resto de los beneficios de la membresía Ejecutiva se mantendrán sin ningún cambio.
No recibirás descuentos o promociones especiales por entrar más temprano a la tienda.
Este nuevo horario solo es para que, quienes tengan la tarjeta negra, aprovechen la mañana antes que todos.
Además de asegurar productos de Costco antes de que estos se acaben, como suele pasar cuando los clientes de membresía Ejecutiva van a la tienda en la tarde o noche.
Es más que nada una ventaja situacional que económica, ya depende de cada cliente si le funciona o no para sus compras.
Pues habrá quienes no puedan pasar en la mañana, no importando que Costco México abra más temprano a partir del 29 de septiembre de 2025.