Con una inversión de 60 millones de dólares, (más de mil millones de pesos) Costco inauguró una de sus tiendas más grandes y con más desarrollo tecnológico en América Latina, ubicada en el área de San Isidro, en Zapopan, Jalisco.

La nueva sucursal de Costco abrió sus puertas el 25 de julio. La tienda no solo destaca por su tamaño de 14,800 metros cuadrados, sino también por las innovaciones que ofrece.

¿Qué podrás encontrar en el Costco San Isidro de Zapopan?

Una de las características más notables es su área de comida renovada que ahora cuenta con quioscos de autoservicio para ordenar, reduciendo los tiempos de espera y agilizando el servicio.

Además, los clientes pueden disfrutar de una mejor experiencia de compra gracias a la instalación de nuevas cajas con tecnología de escaneo de última generación.

Este nuevo Costco cuenta con 800 lugares de estacionamiento para vehículos y una gasolinera con 24 bombas de despacho. Se espera que con la apertura se mantengan más de 300 empleos directos.

Además de su amplia oferta de productos al mayoreo, la sucursal de San Isidro destaca por sus áreas de servicio especializadas. Los socios pueden encontrar desde productos frescos como pan recién horneado, carnes, frutas, verduras y más.

En la zona de alimentos preparados, la tienda ofrece su tradicional fuente de sodas y una novedad para la región: un restaurante de sushi.

Jaime Ramírez celebra apertura del Costco de San Isidro en Zapopan

El director general de Costco en México, Jaime Ramírez, destacó en la ceremonia de apertura que esta sucursal es “un reflejo de la confianza en el futuro del país y del compromiso de ofrecer lo mejor a nuestros socios”.

El Costco de San Isidrio en Zapopan se suma a las 40 sucursales que la cadena ya opera en el país, consolidando su presencia y su liderazgo en el sector.