La membresía de Costco México es una de las más solicitadas en tiendas de autoservicio, debido a los productos que puedes encontrar en esta cadena.

Si aún no tienes tu membresía de Costco México, a continuación te daremos todos los detalles al respecto, para que veas si te conviene.

Costco (Unsplash)

Precio de la membresía de Costco México en 2025

En total hay 4 tipos diferentes de membresía de Costco México, con los siguientes precios para 2025:

Membresía Dorada - 600 pesos anuales

Membresía Dorada Ejecutiva - 1200 pesos anuales

Membresía de Negocios - 600 pesos anuales

Membresía de Negocios Ejecutiva - 1200 pesos anuales

Precios membresía Costco (Especial)

Las membresías doradas están pensadas para personas sin actividad empresarial, que compran en un volumen mucho menor los distintos productos que se ofrecen.

Mientras que las membresías de negocios están dirigidas para personas con actividad empresarial, es decir, que compran al mayoreo y necesitan facturas.

Es decir, funcionan para que los compradores se lleven productos en masa que van a utilizar en negocios más allá de la misma tienda, no para su consumo propio.

En ambos casos se tiene acceso a los mismos productos de la tienda, la diferencia es la cantidad que se compran de estos.

Beneficios de la membresía de Costco México

Ahora te diremos los beneficios de cada una de las membresías de Costco México para este 2025:

Membresía Dorada - Da acceso a los productos y servicios de la tienda a nivel global, además te da una membresía complementaria sin costo.

Membresía Dorada Ejecutiva - Todos los beneficios de la membresía dorada, además de 2% de recompensa sobre el total anual de tus compras, con límite de 10 mil pesos.

Membresía de Negocios - Acceso a los productos y servicios de la tienda a nivel global, además te da una membresía complementaria sin costo.

Membresía de Negocios Ejecutiva - Todos los beneficios de la membresía de negocios, además de 2% de recompensa sobre el total anual de tus compras, con límite de 10 mil pesos.

Además recientemente se añadió el beneficio a todas las membresías ejecutivas de entrar a la tienda en un horario exclusivo especial de las 9:00 a.m. a las 10:00 a.m.