El empresario Ricardo Salinas Pliego estaría buscando comprar a Whitexican y El Taims, cuentas de Instagram que suman entre ambas más de 700 mil seguidores.

A través del newsletter denominado ‘Whitepaper’, se dio a conocer que TV Azteca, de Salinas Pliego, estaría en vías de adquirir a Whitexican y El Taims, así como al propio Whitepaper.

Según Whitepaper, Whitexican se ha convertido en un fenómeno al ser la única que tiene conexión con “un segmento demográfico sumamente valioso y al que prácticamente ningún otro medio en este país está siendo capaz de retener”.

Ricardo Salinas Pliego: ¿TV Azteca comprará Whitexican y El Taims?

A la fecha, Whitepaper es el único medio que ha difundido la posible compra de Whitexican y El Taims por parte de TV Azteca.

Por su parte, Ricardo Salinas Pliego no ha confirmado la supuesta compra de las dos populares cuentas de Instagram ni ha hecho alguna declaración sobre el tema.

Whitepaper indicó que hasta ahora Whitexican ha logrado generar ingresos gracias a acuerdos con algunas marcas como Aeroméxico, por medio de eventos y de las suscripciones a El Taims.

TV Azteca podría estar considerando la posibilidad de comprar cuentas con alto número de seguidores como El Taims y Whitexican para diversificar su alcance hacia audiencias jóvenes y críticas.

TV Azteca podría comprar Whitexican y El Taims (Especial)

¿Qué es Whitexican y El Taims?

El Taims se presenta como una cuenta de noticias de tipo satírico o “irreverentes” en México.

La cuenta autodefine su contenido como: “el peor resumen de noticias de México” y aclara: “Nada aquí escrito es cierto”.

Además, opera también como un boletín tipo Substack con publicaciones de tono crítico y humorístico sobre temas culturales y sociales.

En tanto, Whitexican es una cuenta con contenido de humor negro y sátira social, que representan un estilo de vida y actitudes de la élite mexicana privilegiada y cómo estas actitudes contrastan con la realidad de desigualdad en México.

Whitexican también realiza una crítica de clases y de las actitudes desinformadas.