TV Azteca, una de las empresas insignia de Ricardo Salinas Pliego, llevó su concurso mercantil ante las leyes de Estados Unidos con el objetivo de reorganizar su deuda.

De acuerdo con un comunicado, TV Azteca presentó una solicitud bajo el Capítulo 15 ante un tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

Esta medida busca que las autoridades judiciales estadounidenses reconozcan formalmente el procedimiento legal que actualmente la empresa de Salinas Pliego lleva a cabo en México.

TV Azteca lleva su concurso mercantil a Estados Unidos para reorganizar su deuda (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

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