Llegó la promoción especial de noviembre, nos referimos a los boletos en 29 pesos en Cinépolis, para que vayas a ver la película que más te llame la atención.

No solo eso, incluso las salas premium tendrán descuento, aunque no serán los boletos en 29 pesos en Cinépolis. A continuación todos los detalles.

Cinépolis (Cinépolis)

¿Cuándo estarán los boletos en 29 pesos en Cinépolis?

De acuerdo con su anuncio en redes sociales, los boletos en 29 pesos en Cinépolis estarán disponibles hasta el 5 de noviembre de 2025.

Los boletos en 29 pesos aplican para las siguientes salas:

Tradicional

Pluus

Junior

Macro XE

Es decir, tendrás dos días para aprovechar los boletos en 29 pesos en Cinépolis, antes de que se termine la promoción.

Lo mejor de todo es que la promoción se puede tomar en cualquier película de las salas mencionadas, en cualquier horario, y en todos los complejos del país.

A diferencia de otras promociones del estilo que se limitaban a horarios en la mañana, a días específicos o películas elegidas.

Aquí no tendrás problema si eliges un estreno reciente en horario de la noche, o una película independiente antes de mediodía.

¡El día llegó! Para disfrutar juntos la #FiestaCinépolis, con boletos desde $29. RT si estás list@ para disfrutarlo conmigo. pic.twitter.com/bon4w2hOSR — Cinépolis (@Cinepolis) November 3, 2025

Salas premium también tendrán descuento en Cinépolis

Aunque no serán boletos en 29 pesos en Cinépolis, las salas premium de la exhibidora también contarán con un descuento interesante, por si se te antoja ver una película en una pantalla diferente a la tradicional.

Las salas premium tendrán boletos en 75 pesos en Cinépolis; igualmente en cualquier película y horario disponible en todos los complejos del país.

Las salas que tendrán boletos a 75 pesos en Cinépolis son las siguientes:

VIP

4DX

IMAX

Estas promociones forman parte de la denominada “Fiesta Cinépolis”, que es un evento anual de la exhibidora donde pone este tipo de descuentos a disposición de todos el público.

Aunque solo dura unos días, muchos fans del cine aprovechan para ir a ver sus películas favoritas, pues sale en menos de la mitad de un boleto tradicional, que en promedio ya cuesta 100 pesos.