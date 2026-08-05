Chipotle Mexican Grill retiró de forma preventiva los jalapeños de varios restaurantes en Estados Unidos tras detectarse un brote de salmonela vinculado con este ingrediente, que ya ha provocado 110 casos confirmados, principalmente en Minnesota.

Tras el brote, Chipotle Mexican Grill sustituyó el lote sospechoso de jalapeños por producto de otros proveedores y colabora con la FDA en la investigación para rastrear el origen de la contaminación.

Autoridades sanitarias de Estados Unidos advierten que podrían surgir más casos de salmonelosis debido al tiempo que toma confirmar las infecciones, mientras continúan las medidas de control.

Chipotle retira jalapeños por brote de salmonela; más de 100 personas enfermaron en Estados Unidos

La cadena de comida rápida Chipotle, informó que sustituyó el lote sospechoso por jalapeños provenientes de otros productores, mientras colabora con las autoridades de salud para identificar el origen de la contaminación.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) también realiza una investigación para rastrear el suministro del producto ante dicho brote de salmonela en Estados Unidos.

De acuerdo con el Departamento de Salud de Minnesota, la mayoría de las personas afectadas por salmonela, consumieron alimentos en restaurantes Chipotle entre mediados de junio y mediados de julio.

Chipotle retira jalapeños contaminados por brote de salmonela en Estados Unidos (Shannon Stapleton / Reuters )

¿Qué se sabe del brote de salmonela relacionado con los jalapeños de Chipotle?

Las autoridades de Estados Unidos señalaron que, además de Chipotle, otros establecimientos de comida mexicana también podrían haber recibido el mismo lote de jalapeños contaminados, por lo que la investigación continúa.

Chipotle explicó que utilizó su sistema de trazabilidad para localizar rápidamente el lote de jalapeños bajo sospecha y retirarlo de circulación antes de reemplazarlo por producto de otros proveedores.

Aunque el jalapeño ya fue sustituido, las autoridades estadounidenses advirtieron que podrían detectarse más casos debido al tiempo que toma confirmar las infecciones por salmonela.

Los síntomas más comunes de la salmonela incluyen:

Diarrea

Fiebre

Cólicos abdominales que suelen aparecer entre seis horas y seis días después de consumir alimentos contaminados

Mientras la FDA mantiene abierta la investigación, Chipotle aseguró que continuará colaborando con las autoridades para garantizar la seguridad de sus productos.