Los CDC ampliarán el alcance del brote de ciclosporiasis en Estados Unidos a 15 estados afectados. El aumento mantiene bajo vigilancia a las autoridades sanitarias.

La investigación de la FDA mantiene como principal línea el consumo de lechuga iceberg servida en restaurantes Taco Bell, proveniente de operaciones de Taylor Farms en el centro de México, aunque no descarta otras fuentes.

El incremento de contagios ocurre mientras varios estados reportan nuevos pacientes y hospitalizaciones. Michigan informó de las dos primeras muertes asociadas al brote.

¿Qué se sabe del brote de ciclosporiasis en Estados Unidos?

De acuerdo con reportes recientes, Missouri será uno de los nuevos estados incorporados al brote de ciclosporiasis tras registrar 1,095 casos, varios relacionados con visitas previas a establecimientos de Taco Bell.

Las entrevistas realizadas por autoridades sanitarias estatales indican que numerosos pacientes consumieron alimentos en esa cadena antes de presentar síntomas compatibles con ciclosporiasis, fortaleciendo una de las principales hipótesis.

Ciclosporiasis (Especial)

Mientras tanto, las investigaciones permanecen abiertas para determinar si otros productos o distribuidores también participaron en la propagación de la enfermedad durante las últimas semanas.

Michigan sigue siendo la entidad con mayor impacto al acumular 11,508 casos de ciclosporiasis, además de confirmar las dos primeras muertes relacionadas con el brote, ambas en personas con enfermedades preexistentes.

La ciclosporiasis puede provocar diarrea prolongada, náuseas, pérdida del apetito, fatiga y otros trastornos gastrointestinales, por lo que especialistas recomiendan buscar atención médica ante síntomas persistentes.

Los CDC informaron que mantienen 6,707 casos confirmados por laboratorio y más de 11,500 sospechosos, aunque reconocen que los registros nacionales presentan varias semanas de desfase.

Las autoridades sanitarias reiteraron que el monitoreo continuará mientras identifican todas las fuentes involucradas, con el objetivo de reducir nuevos contagios y fortalecer las medidas preventivas en alimentos frescos.