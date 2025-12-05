El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se pronunció en contra de la posibilidad de dejar expirar el T-MEC como lo ha planteado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Por el contrario, el organismo empresarial de México destacó que el acuerdo comercial de América del Norte se debe extender, aunque con ciertos cambios para que tenga un desempeño exitoso.

“Una extensión exitosa del T-MEC deberá garantizar acceso libre de arancel para todos los bienes que cumplan con las reglas de origen” CCE

CCE no apoya propuesta de Donald Trump de dejar expirar el T-MEC y pide que se extienda

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido en denostar el acuerdo comercial de América del Norte, el T-MEC, pues declaró que su gobierno buscaría dejar que expire en el 2026.

“Vence en aproximadamente un año, y lo dejaremos vencer o tal vez lleguemos a otro acuerdo con México y Canadá” Donald Trump

Sin embargo, diversas voces se han pronunciado en contra de dar por terminado el tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, como el caso del CCE que expresó su rechazo a esa posibilidad.

Trump dejará expirar el T-MEC (Michelle Rojas / SDPnoticias)

A través de un comunicado, el CCE resaltó que por el contrario, mantiene una participación activa en los procesos de consulta que se llevaron a cabo de cara a la revisión del acuerdo en el 2026.

En torno a ello, el organismo empresarial señaló que el 4 de diciembre, representantes participaron en las audiencias públicas de cámaras comerciales de Estados Unidos en las que se analiza el T-MEC.

En los actos, se resalta, el representante del CCE se pronunció a favor de que se extienda el acuerdo regional en busca de mostrar unión y fuerza ante todo el mundo para seguir compitiendo.

“La expedita extensión del T-MEC en 2026, enviaría una señal inequívoca al resto del mundo de que América del Norte está unida, fortalecida y preparada para competir con otras regiones” Sergio Gómez Lara. Representante del CCE en Washington

CCE defendió posición de México en el T-MEC

Al rechazar la posibilidad de dejar expirar el T-MEC como lo ha planteado Donald Trump, el CCE destacó que en las audiencias públicas, sus representantes defendieron la posición de México.

Con respecto a lo anterior, el organismo indicó que Sergio Gómez Lara destacó ante las autoridades comerciales y empresarios de Estados Unidos, 3 elementos sobre la importancia de México:

México es el principal destino de las exportaciones de Estados Unido, pues tan solo de enero a agosto de 2025 importó bienes con un valor de 226 mil de millones de dólares Las exportaciones mexicanas contribuyen en la generación de empleo en Estados Unidos al incorporar un elevado contenido de materiales e insumos estadounidenses Las economías de México y Estado Unidos son complementarias, pues permiten que sus poblaciones tengan acceso a bienes con alta calidad y bajos precios