Donald Trump está considerando dejar que expiré el T-MEC, tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.

Durante su paso por el Despacho Oval, Donald Trump, informó que el T-MEC vencerá en aproximadamente en un año; sin embargo, es posible que no haya renegociación ya que buscará un nuevo acuerdo.

Esto pese a que el tratado busca fortalecer la producción regional así como mantener aranceles reducidos entre los tres países.

“Vence en aproximadamente un año, y lo dejaremos vencer o tal vez lleguemos a otro acuerdo con México y Canadá” Donald Trump. Presidente de Estados Unidos

Donald Trump (Alex Brandon/AP / AP)

Sin dar una explicación concisa, el máximo mandatario, de 79 años de edad, indicó que México y Canadá le han sacado el máximo provecho al T-MEC, incluso se han aprovechado.

“México y Canadá se han aprovechado de la situación“, dijo y enseguida aseguró que la culpa es de la gente al mando durante la administración de Joe Biden, de 83 años de edad.

“No los culpo porque teníamos gente estúpida al mando, mucha gente estúpida al mando. Por eso tenemos una deuda de 38 billones de dólares” Donald Trump. Presidente de Estados Unidos

Cabe mencionar que el T-MEC negociado por el también empresario durante su primer mandato, entró en vigor en 2020, reemplazando al Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Éste incluye normas y leyes actualizadas en comercio digital, propiedad intelectual, laboral y acciones medioambientales, así como estrictas reglas para la industria automotriz.

Además de que obliga a los tres países (México, Canadá y Estados Unidos) a revisar los términos en 2026.

Posteriormente existe una posibilidad de renegociarlo, es decir, se decidirá si se extiende por 16 años más, es decir, hasta el 2042, posibilidad que Donald Trump está echando por tierra, señala la agencia EFE.

Aranceles impuestos a México y Canadá reducen la deuda nacional: Donald Trump

En su discurso, Donald Trump respaldó los aranceles impuestos a México y Canadá, los cuales, dice, han permitido reducir la deuda nacional.

Y es que los aranceles a automóviles y autopartes han provocado que compañías trasladen su producción a Estados Unidos.