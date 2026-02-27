Agustín Carstens, exgobernador del Banco de México, se encuentra de regreso en México pero evitó pronunciarse de diversos temas, entre ellos Banxico y las presiones de Estados Unidos contra el país.

El ex gobernador del Banco de México en el sexenio de Enrique Peña Nieto y en parte del de Felipe Calderón estuvo custodiado por personal de seguridad que impidió el acercamiento de reporteros durante un evento en Papalote Museo del Niño.

En ese contexto, tampoco respondió sobre las presiones de Estados Unidos sobre los bancos mexicanos señalados de lavado de dinero de los cárteles:

CIBanco

Intercambiador Banco

Vector Casa de Bolsa

Carstens critica que bancos están en zona de confort ante innovaciones tecnológicas

Agustín Carstens participó en el FinTech México Festival 2026 en el Papalote Museo del Niño.

El exfuncionario federal criticó la obsolencia del sistema financiero en cuanto tecnología.

Especialmente criticó que los bancos se resisten al cambio a pesar de que la tecnología avanza a una velocidad que no tiene precedentes.

Carstens señaló que los bancos se encuentran en una zona de confort y que ante ello las autoridades deben facilitar el procesos de incorporar tecnología a la banca.

“Yo entiendo al sistema bancario que no quiere moverse de su zona de confort… podría ser de los principales beneficiados de esto…” Agustín Carstens

Carstens señala que a la banca de falta innovación acompañada de seguridad

Agustín Carstens, también ex secretario de Hacienda en los primeros tres años de gobierno de Felipe Calderón dijo que un reto actual es incorporar herramientas digitales al sistema financiero sin comprometer la seguridad ni confianza de los usuarios.

Señaló que el sistema financiero mexicano debe evolucionar a un modelo moderno y eficiente con tecnología, confianza y seguridad, es decir innovación sin debilitar la confianza.