Agustín Carstens, ex gobernador del Banco de México (Banxico), hizo su primera aparición pública en México en tiempos de la Cuarta Transformación y lo hizo en silencio luego de haber trabajado en sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Tras terminar su gestión en el Banco de Pagos Internacionales (BPI) y dedicarse a las asesorías en el sector privado, solo se ha pronunciado en un foro FinTech de los retos en la modernización de la banca en México. Te contamos más del economista con trayectoria nacional e internacional:

Agustín Carstens es un economista mexicano reconocido a nivel internacional.

En México es reconocido por haber dirigido el Banco de México durante siete años, aunque también ha sido titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cargos que tuvo en al menos tres sexenios consecutivos.

Su desempeño internacional ha sido sobre todo en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco de Pagos Internacionales (BPI, BIS por sus siglas en inglés).

¿Quién es Agustín Carstens? Gobernador de Banxico de 2010 a 2017 (Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

¿Qué edad tiene Agustín Carstens?

Agustín Carstens tiene 67 años de edad al haber nacido el 9 de junio de 1958.

¿Quién es la esposa de Agustín Carstens?

Catherine Mansell Carstens es la esposa de Agustín Carstens, quien se ha desempeñado como economista y escritora.

Estudió su licenciatura y maestría en la Universidad de Chicago y se mudó a la ciudad de México para casarse con Agustín Carstens en 1986.

¿Qué signo zodiacal es Agustín Carstens?

Agustín Carstens es de signo zodiacal géminis que se caracteriza por su curiosidad y versatilidad.

¿Cuántos hijos tiene Agustín Carstens?

Se desconoce ese dato.

¿Qué estudió Agustín Carstens?

Agustín Carstens estudió la licenciatura en Economía y Negocios Internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

También tiene una maestría y un doctorado en Economía por la Universidad de Chicago.

¿En qué ha trabajado Agustín Carstens?

Agustín Carstens inició su carrera profesional en 1980 en el Banco de México (Banxico).

De 1999 a 2000 fue consejero ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Fue subsecretario de Hacienda de 2002 a 2003, en el sexenio de Vicente Fox, y subdirector gerente del FMI de 2003 a 2006.

Agustín Carstens se desempeñó como Secretario de Hacienda entre 2006 a 2009 en el sexenio de Felipe Calderón.

Fue presidente de la Reunión de Economía Global de 2013 a 2017 y presidió el Comité Asesor de Políticas del FMI de 2015 a 2017.

Otro de sus más importantes cargos en el servicio público mexicano fue el de gobernador del Banco de México (Banxico) de 2010 a 2017, durante la segunda mitad del sexenio de Felipe Calderón y casi todo el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Asumió la dirección del Banco de Pagos Internacionales el 1 de diciembre de 2017, gestión que culmino el 30 de junio de 2025.

Actualmente Agustín Carstens se desempeña en el sector privado como consejero.

Agustín Carstens regresa en silencio a México

Agustín Carstens, exgobernador del Banco de México, se encuentra de regreso en México tras haber dirigido el Banco de Pagos Internacionales, quien actualmente se desempeña como asesor en el ámbito privado.

El economista reconocido a nivel internacional evitó pronunciarse de diversos temas, entre ellos Banxico y las presiones de Estados Unidos contra bancos el país por presunto lavado de dinero de los cárteles.

El ex gobernador del Banco de México en el sexenio de Enrique Peña Nieto y en parte del de Felipe Calderón estuvo custodiado por personal de seguridad que impidió el acercamiento de reporteros durante un evento sobre FinTech en Papalote Museo del Niño.