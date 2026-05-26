Los empresarios Carlos Slim y Arturo Elías Ayub sostuvieron hoy lunes 25 de mayo de 2026, una reunión con el ministro Hugo Aguilar y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

De acuerdo con los reportes, el encuentro entre Carlos Slim, Arturo Elías Ayub y Hugo Aguilar se llevó a cabo de manera privada, dentro de las propias instalaciones de la SCJN.

Carlos Slim y Arturo Elías Ayub (Especial)

¿De qué hablaron Carlos Slim y Arturo Elías Ayub con Hugo Aguilar y la SCJN?

Este lunes se dio a conocer que los empresarios Carlos Slim y Arturo Elías Ayub acudieron a la sede de la SCJN, en donde sostuvieron una reunión a puerta cerrada con el ministro presidente Hugo Aguilar.

Se presume que este encuentro se llevó a cabo para robustecer los canales de comunicación entre los representantes del sector empresarial y la representación del máximo tribunal de justicia de nuestro país.

Esto toda vez que se busca trabajar de manera coordinada en temas de interés conjunto para la estabilidad y el desarrollo de los sectores que representan.

La reunión de trabajo se extendió por poco más de dos horas, y subraya la relevancia de la cooperación institucional en el actual panorama nacional.

No obstante, hasta el momento la propia SCJN no se ha pronunciado al respecto, ni brindado un estatus sobre los temas abordados durante el encuentro entre Carlos Slim, Arturo Elías Ayub y Hugo Aguilar.