Reportan caída de BBVA en pleno viernes de quincena con fallas en la app, así como la banca en línea y transferencia bancarias.

El viernes 15 de mayo se registró una falla en BBVA, provocando la molestia de usuarios que utilizan sus servicios durante la primera quincena del mes.

Estas zonas de México reportan fallas en BBVA:

CDMX

Guadalajara

Querétaro

Veracruz

Nuevo León

Chihuahua

Sonora

Baja California Norte

Mérida

Chiapas

Quintana Roo

Caída de BBVA deja sin servicio su app y banca en línea (Eduardo Díaz)

Reportan caída de BBVA durante la primera quincena de mayo

El portal Downdetector reportó fallas en la aplicación y banca en línea de BBVA durante la noche del viernes.

Cuentahabientes de BBVA también se quejaron de la tardanza en transferencias a otros bancos y viceversa.

Hasta el momento, BBVA no se ha manifestado por las quejas de sus clientes, quienes no pueden hacer movimientos bancarios durante la primera quincena de mayo.

Clientes de BBVA se quejan por intermitencias en sus movimientos bancarios

Usuarios de X comenzaron a compartir sus malas experiencias con la aplicación y banca la línea de BBVA.

La mayoría menciona que al realizar sus transferencias bancarias presentaron intermitencias y su dinero aún no llegaba a sus cuentas, ya fueran de esta institución u otro banco.

Usuarios manifestaron que este tipo de fallas se presentan usualmente en los días de quincena y expresaron su molestia con BBVA.

Ante la situación, BBVA se ofreció a dar asistencia privada por mensaje a quienes reportaron las fallas en redes sociales.