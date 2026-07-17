La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó el balance del Mundial 2026 en la CDMX y aseguró que el evento dejó una derrama económica superior a 40 mil millones de pesos.

La cifra superó el corte presentado el 6 de julio, cuando se estimaban 45 mil millones de pesos y 3.7 millones de visitantes, con una ocupación hotelera por encima del 80% durante el Mundial 2026 en CDMX.

“Tuvimos una gran derrama económica de entre 44 mil y 66 mil millones de pesos; segundo, tuvimos el junio con mayor creación de empleo formal de acuerdo al registro del Seguro Social y tercero, logramos un gran aumento del número de turistas y una derrama de gasto descentralizada que llegó a todas las demarcaciones. Esos fueron los ‘tres grandes goles’ que la CDMX metió en este Mundial.” Clara Brugada

Clara Brugada asegura que CDMX anotó “tres goles” durante el Mundial 2026

Durante una conferencia de prensa este 17 de julio, Clara Brugada reveló la derrama económica dejada en CDMX por el Mundial 2026, la cual fue superior a 40 mil millones de pesos, junto con 4 millones de visitantes.

Clara Brugada resumió los resultados del torneo con la metáfora de “tres goles claros” para CDMX como cede del Mundial 2026:

La derrama económica El récord en generación de empleos formales Las obras públicas realizadas en CDMX

“Considerando el gasto en efectivo, estimamos entonces una derrama económica total en la CDMX de un mínimo de 44 mil hasta 66 mil millones de pesos; es decir, la derrama económica en la Ciudad se sitúo en este rango tan importante y más alto de los últimos años.” Clara Brugada

El primer resultado fue la derrama económica del Mundial 2026, que finalmente rebasó los 40 mil millones de pesos mediante el consumo en hoteles, restaurantes, comercios, servicios y actividades turísticas.

Como segundo “gol”, la mandataria destacó que la CDMX fue la entidad con el récord de creación de empleos formales durante el periodo mundialista, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“En un solo mes, la CDMX creó 100 mil nuevos empleos formales, se trata de uno de los mayores aumentos de empleo formal registrados en un solo mes, pocas veces la Ciudad ha creado tantos empleos formales en tan poco tiempo.” Clara Brugada

El tercer resultado corresponde a la conclusión de más de 2 mil obras públicas, pues Brugada subrayó que esta infraestructura permanecerá para beneficio de los habitantes de la capital después del torneo.

El gobierno capitalino también impulsó actividades como el FIFA Fan Festival del Zócalo y 18 festivales futboleros distribuidos en diferentes puntos de la ciudad.

Con estos resultados, Brugada sostuvo que el Mundial 2026 en CDMX fortaleció la economía, el empleo y la infraestructura pública, además de posicionar a la capital como un destino turístico internacional.