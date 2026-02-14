La vena empresarial en la familia Trump ya se manifestó hasta en el miembro más pequeño de la dinastía, pues se reveló que Barron Trump debutó con Sollos, su marca de yerba mate.

Se dio a conocer que el hijo menor del presidente Donald Trump aparece en documentos corporativos como el director de la empresa.

Barron Trump ya estaría siguiendo los pasos empresariales de su papá

Registros comerciales de la bebida Sollos, una nueva marca de yerba mate que se vende en Estados Unidos, mencionan que Barron Trump es el director general de la empresa.

La información difundida por el medio establece que los documentos corporativos en los que aparece el nombre asociado al menor de la dinastía Trump, están radicados en Florida y Delaware.

Incluso, en el reporte se asegura que las menciones al novel empresario se repiten en otros documentos que fueron presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

Barron Trump (AFP/Getty Images)

Sin embargo, Newsweek destacó que no existen datos con los que se pueda verificar de forma contundente que el Barron Trump que se menciona en los documentos, sí sea el hijo del mandatario.

Aunque las sospechas aumentan porque en los registros se indica que la dirección fiscal de Sollos es muy cercana a la residencia Mar-a-Lago de la familia Trump, en Palm Beach, Florida.

Cabe destacar que en la actualidad, Barron Trump, hijo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene 19 años de edad y estudia en la Universidad de Nueva York.

Sollos, marca de yerba mate con la que Barron Trump habría debutado como empresario

En lo que respecta a la empresa con la que se presume, Barron Trump habría dado sus primeros pasos en el mundo empresarial, se reporta que su nombre oficial es Sollos Yerba Mate Inc.

En los registros se explica que Sollos es una compañía dedicada a la producción y comercialización de bebidas que se elaboran a partir de yerba mate, infusión con cafeína originaria de Sudamérica.

Se debe resaltar que la yerba mate es popular en países como Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, pero de forma reciente ha ganado relevancia en el sector de bebidas energéticas de Estados Unidos.