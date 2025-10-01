A sus 19 años de edad, Barron Trump ha sorprendido a su padre Donald Trump con su destreza en las criptomonedas consiguiendo 40 millones de dólares en menos de un año.

Barron Trump es el hijo del presidente Donald Trump -de 79 años de edad-, que lo inspiró para crear World Liberty Financial que ahora es vista como una de las empresas más rentables por lo que ha generado.

Barron Trump logra inversión millonaria en criptomonedas a sus 19 años

Gracias a Barron Trump, quien estudia en la Universidad de Nueva York, la familia Trump se metió al negocio de las inversiones digitales siendo uno de los mayores inversionistas de su legado.

Información dada por Forbes, Barron Trump logró la inversión de 40 millones de dólares, es decir, 739. 2 millones de pesos -al cambio actual- en criptomonedas.

A ello se le suma que Barron Trump obtuvo la ganancia de 739.2 millones de pesos en nueve meses debido a su participación en World Liberty Financial, la empresa que crearon gracias a su asesoría.

Barron Trump, hijo menor de Donald Trump y Melania Trump (KEVIN LAMARQUE / AFP)

Parte de esto se debe a que World Liberty Financial se convirtió en una de las empresas más rentables a nueve meses de su creación. Esto debido a sus criptomonedas y contratos inteligentes.

Lo obtenido por Barron Trump fue gracias a las ganancias de World Liberty Financial y únicamente por la venta de tokens en la empresa digital familiar.

Gracias a esta millonaria ganancia de Barron Trump ahora es incluso más millonario que su madre, Melania Trump, pese al mercado diverso que abarca con sus negocios.

Cabe destacar que los 40 millones de dólares o bien, 739.2 millones de dólares de Barron Trump son antes de los impuestos que se quedará Estados Unidos.