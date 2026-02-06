El Banco de México anunció el lanzamiento de un billete conmemorativo de 100 pesos por su centenario.

La pieza, destinada únicamente a coleccionistas, honra la historia del banco con símbolos de trabajo, abundancia, confianza e innovación.

Aunque aún no se revela la fecha exacta, Banxico adelantó que estará disponible en las próximas semanas.

Origen y características del billete conmemorativo del centenario de Banxico

Propiamente Banxico lanzó un video para anunciar el lanzamiento del billete conmemorativo del centenario.

Así como para recordar que desde 1925, Banxico es la institución que ha resguardado la economía del país con firmeza, transparencia y visión.

Cada uno de sus elementos honran su historia; su combinación representa el orden y la solidez con la que el Banco Central ha cumplido con excelencia sus funciones.

Características del anverso de billete conmemorativo del centenario de Banxico:

Fachada del edificio principal de Banxico.

Un par de esculturas creadas por el escultor mexicano Manuel Centurión, que simbolizan trabajo y abundancia.

Arcos con nombres y firmas de directores y gobernadores, quienes han trazado el camino de este Instituto Central.

Billete conmemorativo del centenario de Banxico (Banxico)

Características del reverso del billete conmemorativo del centenario de Banxico:

Una bóveda en que brotan billetes y monedas. Símbolo de confianza.

Circuitos en representación de la innovación tecnológica en los medios de pago.

Trazos de luz y color en representación a un fuerte compromiso grabado en cada detalle.

Un hilo de seguridad dinámico que incluye el número 100.

Monograma del Banco de México.

Un sol en representación del vitral ideado por Fermín Revueltas que no se concretó.

Billete conmemorativo del centenario de Banxico (Banxico)

¿Dónde adquirir el billete conmemorativo del centenario de Banxico?

Hasta el momento, Banxico, el que fue el primer banco en México, no ha revelado la fecha de lanzamiento de su billete conmemorativo.

Aunque algunas personas daban por hecho que estaría disponible entre agosto y septiembre para coincidir con la apertura de la institución bancaria, no será así.

Se espera que Banxico lo lance en las próximas semanas. Quienes deseen adquirirlo podrán hacerlo mediante el banco ya que su valor es únicamente simbólico.