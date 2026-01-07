Se reporta que Banamex registra fallas en servicios bancarios este Día de Reyes, por lo que usuarios han manifestado su coraje en redes.

Los usuarios han alertado que los servicios de Banamex no operan con regularidad, situación que se ha mantenido durante todo el día.

Banamex: reportan fallas en sus servicios bancarios en Día de Reyes

Este martes 6 de enero, Día de Reyes, se reportaron fallas en los distintos servicios bancarios de Banamex.

De acuerdo con el sitio DownDetector, los usuarios tiene dificultades en:

Banca en línea

Transferencia de fondos

App

Los problemas con Banamex comenzaron desde la mañana aunque a partir de las 19:00 horas comenzaron a aumentar de nuevo los reportes.

Banamex lleva todo Día de Reyes con fallas (Captura de pantalla)

La caída de Banamex es a nivel nacional con principales afectaciones en:

Guadalajara

Monterrey

CDMX

Mediante un comunicado, Banamex confirmó que estaba presentando “intermitencias” en sus sistemas.

Por tal motivo Banamex detalló que iniciará mantenimiento de sus sistemas y terminará hasta las 22:30 horas.

Banamex cerró su comunicado lamentado los inconvenientes para sus clientes.

Además de que explicó que cuando opere con regularidad, lo informará mediante sus canales oficiales.

Comunicado Banamex (@banamex / X)

Clientes enfurecen por fallas en los servicios bancarios de Banamex en el Día de Reyes

Luego de que Banamex confirmara problemas en sus servicios bancarios en el Día de Reyes, los clientes reaccionaron en redes.

Usuarios arremetieron contra Banamex por las fallas que presenta cuando necesitan disponer de su dinero o realizar una transacción.

Esto porque en su app, tanto en las “Bolsas de ahorro” y “Mi Cuenta” su saldo les aparece “No disponible”.

Quejas contra Banamex por fallas en servicios bancarios el Día de Reyes (Especial)

“De burla su servicio, es momento de cambiar de banco”, expresó un cliente de Banamex ante las fallas.

En redes sociales, los internautas lamentaron que sea la segunda vez en menos de un mes que Banamex presenta problemas.

Por lo que pidieron a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que interviniera para que Banamex brinde un mejor servicio.