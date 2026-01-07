Se reporta que Banamex registra fallas en servicios bancarios este Día de Reyes, por lo que usuarios han manifestado su coraje en redes.
Los usuarios han alertado que los servicios de Banamex no operan con regularidad, situación que se ha mantenido durante todo el día.
Banamex: reportan fallas en sus servicios bancarios en Día de Reyes
Este martes 6 de enero, Día de Reyes, se reportaron fallas en los distintos servicios bancarios de Banamex.
De acuerdo con el sitio DownDetector, los usuarios tiene dificultades en:
- Banca en línea
- Transferencia de fondos
- App
Los problemas con Banamex comenzaron desde la mañana aunque a partir de las 19:00 horas comenzaron a aumentar de nuevo los reportes.
La caída de Banamex es a nivel nacional con principales afectaciones en:
- Guadalajara
- Monterrey
- CDMX
Mediante un comunicado, Banamex confirmó que estaba presentando “intermitencias” en sus sistemas.
Por tal motivo Banamex detalló que iniciará mantenimiento de sus sistemas y terminará hasta las 22:30 horas.
Banamex cerró su comunicado lamentado los inconvenientes para sus clientes.
Además de que explicó que cuando opere con regularidad, lo informará mediante sus canales oficiales.
Clientes enfurecen por fallas en los servicios bancarios de Banamex en el Día de Reyes
Luego de que Banamex confirmara problemas en sus servicios bancarios en el Día de Reyes, los clientes reaccionaron en redes.
Usuarios arremetieron contra Banamex por las fallas que presenta cuando necesitan disponer de su dinero o realizar una transacción.
Esto porque en su app, tanto en las “Bolsas de ahorro” y “Mi Cuenta” su saldo les aparece “No disponible”.
“De burla su servicio, es momento de cambiar de banco”, expresó un cliente de Banamex ante las fallas.
En redes sociales, los internautas lamentaron que sea la segunda vez en menos de un mes que Banamex presenta problemas.
Por lo que pidieron a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que interviniera para que Banamex brinde un mejor servicio.