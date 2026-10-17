Luego de diversos anuncios y prácticas cuestionables acerca de la propiedad de los videojuegos en la actualidad, se lanzó una nueva iniciativa en Estados Unidos.

Lo interesante de esta ley alrededor de la propiedad digital de los videojuegos, es que proviene de un representante político de dicho país.

Videojuegos (Unsplash)

Presentan la iniciativa “Power to the Players Act” en Estados Unidos alrededor de los videojuegos

Para hacer frente a la polémica de la propiedad digital de los videojuegos en Estados Unidos, el representante Ritchie Torres (distrito 15 de Nueva York) anunció la iniciativa “Power to the Players Act”.

Esta ley, que será presentada ante el Congreso de los Estados Unidos en la segunda mitad de octubre, apela a la Comisión Federal de Comercio (FTC).

Pues se pide al organismo la elaboración de normativas orientadas a proteger la capacidad de los usuarios para poseer y ejecutar los videojuegos adquiridos en plataformas digitales de manera perpetua.

Ritchie Torres sostiene que los compradores deben contar con el derecho de poseer, jugar y transferir sus adquisiciones sin restricciones de terceros.

Argumentando que un producto que puede ser retirado unilateralmente por la empresa no constituye una compra auténtica, sino un alquiler disfrazado de venta.

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“Power to the Players Act” de Estados Unidos exige que incluso juegos online se mantengan vivos

Además de abordar la titularidad del software, la propuesta “Power to the Players Act” de Estados Unidos a los editores garantizar un modo de juego offline en títulos que dependan de internet.

Esto en caso de que decidan discontinuar el soporte para las funciones en línea; “Power to the Players Act” se está basando en casos recientes como el de The Crew.

Donde jugadores perdieron acceso al juego luego que Ubisoft cerrara los servidores, esto a pesar del tiempo y dinero invertido en la obra.

Esta medida busca resguardar a los usuarios que invierten recursos en títulos con alta dependencia de servidores, para que no sientan una pérdida su los estudios deciden terminar el soporte.