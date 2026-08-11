Cinépolis baja el precio de sus boletos a 35 pesos por tiempo limitado

La cadena de salas de cine, Cinépolis se pone en modo verano con su temporada Fiesta Cinépolis bajando el precio de sus boletos a 35 pesos por tiempo limitado.
“¡El final del verano está por llegar!
Y para festejar pondré los boletos a $35 pesos para que puedas ver más de una peli e invitar a más de un amigo al cine.”.Cinépolis
La Fiesta Cinépolis con boletos a 35 pesos comienza el lunes 24 de agosto y termina el viernes 28 de agosto.
El precio de boletos a 35 pesos en Cinépolis será para películas en los formatos:
- Cinépolis Tradicional
- Macro XE
- Cinépolis Plus
- Cinépolis Junior
Mientras de a 80 pesos estará el precio de boletos en Cinépolis para sus funciones en formato:
- IMAX
- 4DX
Recuerda que el precio especial de boletos en Cinépolis es solo en compras en taquillas, pues de adquirir las entradas en la aplicación o en línea tendrán un cargo por comisión de 6 pesos más en tu compra total.
Asimismo, el precio especial de boletos en Cinépolis no aplica para las funciones en complejos Cinépolis VIP.
¿Qué películas podrás ver a 35 pesos por boletos en Cinépolis?
Serán varias las películas disponibles con precio de 35 pesos por boletos en Cinépolis, por lo que la cartelera de temporada contempla los siguiente filmes:
- Spider-Man: Brand New Day
- La Odisea
- Toy Story 5
- Moana
- Minions & Monstruos
- Evil Dead: En Llamas
- Impacto Mortal
- La Maestra Violet
- El Día D: Bajo Presión
- Obsesión
- El Día de la Revelación