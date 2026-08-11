La cadena de salas de cine, Cinépolis se pone en modo verano con su temporada Fiesta Cinépolis bajando el precio de sus boletos a 35 pesos por tiempo limitado.

“¡El final del verano está por llegar! Y para festejar pondré los boletos a $35 pesos para que puedas ver más de una peli e invitar a más de un amigo al cine.”. Cinépolis

La Fiesta Cinépolis con boletos a 35 pesos comienza el lunes 24 de agosto y termina el viernes 28 de agosto.

El precio de boletos a 35 pesos en Cinépolis será para películas en los formatos:

Cinépolis Tradicional

Macro XE

Cinépolis Plus

Cinépolis Junior

Mientras de a 80 pesos estará el precio de boletos en Cinépolis para sus funciones en formato:

IMAX

4DX

Recuerda que el precio especial de boletos en Cinépolis es solo en compras en taquillas, pues de adquirir las entradas en la aplicación o en línea tendrán un cargo por comisión de 6 pesos más en tu compra total.

Asimismo, el precio especial de boletos en Cinépolis no aplica para las funciones en complejos ​​Cinépolis VIP.

Cinépolis baja el precio de sus boletos a 35 pesos por tiempo limitado

¿Qué películas podrás ver a 35 pesos por boletos en Cinépolis?

Serán varias las películas disponibles con precio de 35 pesos por boletos en Cinépolis, por lo que la cartelera de temporada contempla los siguiente filmes: