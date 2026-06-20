¡Bienvenidos amantes de la gastronomía!

Para los amantes -como yo- de las culturas culinarias este espacio es un “must”, que sí o sí deben visitar antes de que se vaya.

Desde mi punto de vista, los trece días que dura resultan insuficientes; entre el 9 y el 21 de junio apenas dan oportunidad para que la gente se acerque y conozca “un poquito más” acerca de los 48 países que participan en la justa deportiva más importante del mundo.

En este espacio el arte, la cultura, las tradiciones, el folklor y por supuesto la gastronomía, se hacen un espacio para que los visitantes viajen alrededor del mundo, y sirva para establecer lazos entre todos los países.

La aldea global cuenta con 48 stands de los distintos países y la gran mayoría, (no todos), traen algún producto, bebida o platillo típico de su país, para que la gente se acerque más a su identidad cultural.

Y sin duda alguna, entre todas las propuestas, hay platos y alimentos que llaman más la atención que otros, y ese ha sido el caso del stand de Países Bajos, que utiliza la imagen del futbolista Arjen Robben para recordarnos y reavivar la polémica. ¡Como si pudiéramos olvidarlo!; pero estamos convencidos de que “no era penal”.

Aplauso por su idea de mercadotecnia, porque es uno de los stands donde más gente se forma para probar su waffle, con queso holandés y una especie de cajeta; es un tipo de “marquesita” redonda, y te la entregan en un portawaffle de cartón que dice “Era penal”.

Hay otros stands que también son muy visitados, uno de ellos comparte un alimento en común con Países Bajos, pero de preparación distinta; hablamos de la salchicha, y en el caso de Argentina nos ofrecen “choripanes”, que es una especie de hot-dog también conocido como perro caliente en los Estados Unidos.

Alemania, Austria, Paraguay y República Checa trajeron como parte de su muestra gastronómica su propia versión de “perrito caliente”, y estoy segura que la amplia oferta de este tipo de alimentos es por la facilidad que se tienen para preparar en un espacio abierto.

Hay productos de Corea del Sur, como bebidas super raras y exóticas para nuestro paladar mexicano; de igual forma Japón, el país del sol naciente, cuenta con una amplia oferta de dulces japoneses que son la fascinación de mucha gente.

Empanadas colombianas, argentinas, iraníes también se pueden degustar en este espacio. Eso sí, es una lástima que no todos los países lleven una pequeña muestra gastronómica, como es el caso de España, que es el stand más austero de toda la aldea global, ¡y con la gran cultura culinaria que tienen!, para mí es desperdiciar el momento.

Era la mejor ocasión para mostrar la diversidad gastronómica de la Madre Patria, pero desconozco por qué no se animaron. Eso sí, su stand es super instagrameable, por lo aesthetic que es.

Por otra parte, el stand de México ofrece una pequeñísima pero deliciosa muestra de nuestro regalo al mundo: el xocolatl; chocolate con leche, con sal, con chapulines, de metate, y por supuesto de Oaxaca, nos da una probadita de lo que podemos encontrar en nuestro país.

La entrada es gratuita y la Aldea Global comienza en la entrada de la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec; además te dan un pasaporte para que lo vayas sellando en cada stand que visites y lo guardes de recuerdo de tu visita.

Así que antes de que se vaya, es momento de ir a darse una vuelta a la aldea global y disfrutar de la cultura, música y por supuesto gastronomía de varios países. Si van, por favor cuéntenos sus experiencias, los leo. Bon appetit!!!

Cat Soumeillera en Twitter: @CSoumeillera